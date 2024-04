Collistar Magic Drops Glow

Laatst geüpdatet op april 19, 2024 by Redactie

Collistar Clean Research introduceert een nieuw, innovatief body-product dat de teint onmiddellijk mooier maakt: de Magic Drops Glow, een verhelderend concentraat met microparels en subtiele, goude pigmenten die de huid laten stralen. De serum-geltextuur is zijdezacht, licht en fris. De druppels laten zich gemakkelijk aanbrengen en worden snel opgenomen door de huid. De textuur smelt op de huid en past zich direct aan, aan de natuurlijke teint. Elke druppel laat de huid weer stralen en kan worden aangepast aan de gewenste intensiteit, voor een prachtig resultaat!

Formule

De formule van Magic Drops Glow is verrijkt met hydraterende, actieve bestanddelen die de huid zacht en glad maken. Het bevat

bovendien een kostbaar, Italiaans sinaasappelextract met een verhelderende en antioxiderende werking. Hierdoor is het een allround schoonheidsbehandeling, die zowel op zichzelf als in combinatie met de bodycare-routine gebruikt kan worden.



HOW TO: Breng de druppels aan als laatste stap in de schoonheidsroutine voor een maximaal, stralend effect of combineer het met de gebruikelijke verzorging voor een natuurlijke, zachte glow. Doseer de hoeveelheid product voor de gewenste intensiteit en breng het gelijkmatig aan over het lichaam met licht masserende bewegingen totdat het volledig is opgenomen.



TIP: Ge druppels zijn ideaal voor elk seizoen. Ze kunnen ook in de herfst-/winterperiode gebruikt worden om onbedekte delen van het lichaam te accentueren. Denk aan het decolleté bij het dragen van laag uitgesneden jurken en truien, of de voeten bij het dragen van open schoenen.

Magic Drops Glow 125 ml 44,00 verkrijgbaar bij o.a. Iciparisxl.nl