Collistar Magic en Protective Drops

Laatst geüpdatet op november 21, 2023 by Redactie

Uit een exclusieve mix van baanbrekende technologie en zintuiglijke texturen komen Collistar Magic Drops en Protective Drops, de essentiële behandelingen in elke schoonheidsroutine voor een beschermde, gelijkmatige en natuurlijk gebruinde huid, 365 dagen per jaar. Geavanceerd onderzoek en innovatie, lichte texturen; gemakkelijk aan te brengen, trekt snel in en geschikt voor alle huidtypen, huidskleuren en leeftijden, allemaal in de vorm van kostbare druppels. Dat is de essentie van Magic Drops en Protective Drops, jouw universele schoonheidsgebaar voor elke dag en elke gelegenheid.

80% VAN HUIDVEROUDERING WORDT VEROORZAAKT DOOR UV-LICHT

Collistar Clean Research biedt de meest verfijnde technologie voor de bescherming van het gezicht, hals, decolleté en handen. Bij elke gelegenheid, 365 dagen per jaar. Protective Drops is het nieuwe en onmisbare, dagelijkse product om aan je beauty routine toe te voegen, want jezelf beschermen is het eerste echte gebaar om jeugdigheid te behouden! Jezelf beschermen tegen uv-stralen en omgevingsstress is uiterst belangrijk, aangezien deze externe factoren huidveroudering versnellen en de teint dof maken. De huid, en vooral de delen die altijd zichtbaar zijn zoals gezicht, hals, decolleté en handen, wordt in feite het hele jaar door blootgesteld aan voortdurende bronnen van stress, zelfs als we ons daar niet van bewust zijn, zowel buitenshuis als binnenshuis. In de winter bijvoorbeeld worden we ondanks de bewolkte lucht nog steeds blootgesteld aan vervuiling en uv A-stralen. Thuis of op kantoor worden we blootgesteld aan het blauwe licht van onze elektronische apparaten. De Protective Drops, die je na je gebruikelijke gezichts-verzorging aanbrengt, is zowel een zonnefilter met een hoge bescherming (SPF 50) als een anti-age concentraat dat zorgt voor een heldere en egale teint. Een paar van deze ultralichte en zintuiglijke druppels bieden bescherming en vormen een schild tegen de schadelijke effecten van uv-stralen, vrije radicalen en agressieve invloeden van buitenaf, waardoor vroegtijdige veroudering en verkleuring van de huid worden voorkomen.

PROTECTIVE DROPS SPF 50

Een lichte, bijna niet-voelbare en uiterst zintuiglijke textuur die is ontworpen om gegarandeerd snel aangebracht te kunnen worden. De textuur wordt makkelijk opgenomen en laat geen sporen achter, ideaal als basislaag voor de make-up. Het zorgt de hele dag voor een aangenaam gevoel:

• BUITEN: zelfs op bewolkte dagen, wordt de huid nog steeds blootgesteld aan UVA-stralen en vervuiling,

• BINNEN: wordt de huid altijd blootgesteld aan blauw licht van elektronische apparaten: op kantoor, achter de computer, door het licht van mobiele telefoons of het licht van de televisie. Wanneer de huid bescherming nodig heeft, is Protective Drops de ideale oplossing.

COLLISTAR CLEAN RESEARCH – DE INNOVATIEVE FORMULE VAN PROTECTIVE DROPS SPF 50

De ultradoeltreffende formule bestaat uit het innovatieve Smart Sun Protection filter en twee specifieke, aanvullende actieve bestanddelen: niacinamide en gehyperfermenteerd rijst-water. Deze garanderen vanaf het eerste gebruik bescherming en een stralende, egale teint. Smart Sun Protection is ontwikkeld door Collistar Clean Research en is het innovatieve filtersysteem dat de huid beschermt en tegelijkertijd de voordelen van de zonnestralen benut. Met andere woorden, de uv-filters zijn gekalibreerd voor verschillende lichtfrequenties: zij beschermen tegen UVA- en UVB-stralen en bevorderen tegelijkertijd de aanmaak van vitamine D. Naast het unieke vermogen om schadelijke UVA- en UVB-straling te blokkeren en de aanmaak van vitamine D te stimuleren, beschermt Smart Sun Protection tegen infrarood en blauw licht, het hoogenergetische deel van het zichtbare lichtspectrum dat verantwoordelijk is voor fotoveroudering. En dit zonder het gele, groene en rode licht te belemmeren, ofwel de positieve frequenties van de zon die onder andere huidimperfecties verbeteren.

EEN MAGISCHE FORMULE

DAGELIJKSE BESCHERMING met Smart Sun Protection

• Stimuleert de synthese van vitamine D, en beschermt tegelijkertijd de huid

• Bescherming tegen UVA/UVB

• Bescherming tegen blauw licht

• Bescherming tegen infrarood



ANTI-AGE dankzij Niacinamide

• Vermindert rimpels, roodheid en oneffenheden

• Verhoogt de hydratatie



VERHELDEREND dankzij Hypergefermenteerd Italiaans rijstwater

• Verfijnt en minimaliseert de zichtbaarheid van poriën

• Verheldert en egaliseert de teint

• Krachtige antioxiderende werking



VRIJ VAN siliconen, alcohol, parfumallergenen of ingrediënten van dierlijke oorsprong.

Getest op nikkel*

*Nickel < 0.0001%



Tests hebben aangetoond dat het de huid beschermt tegen schade door de zon, verkleuring vermindert en verheldert. Het is ook transpiratie-resistent, zelfs tijdens het sporten.

KLINISCH BEWEZEN RESULTAAT

70% VERMINDERING VAN VERKLEURING*

70% VERHELDEREND EFFECT*

100% BESCHERMING TEGEN ZONSCHADE**

-33% SCHADE DOOR BLOOTSTELLING AAN VERVUILING IN DE STAD**

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng de Protective Drops ‘s morgens aan op het gezicht en de hals na je gebruikelijke huidverzorgingsroutine. Breng daarna de make-up aan. Niet met andere verzorging mengen maar apart aanbrengen. Geschikt voor alle huidtypen, inclusief de gevoelige huid. Kan ook worden gebruikt op de decolleté en handen.

Protective Drops € 38,00

Magic Drops Face

Magic Drops Face is al sinds 2007 een bestseller en is een formule met een vloeibare textuur die geliefd en gebruikt wordt door veel vrouwen. Het zorgt voor een gezonde en gouden kleur, net zoals de kleur van een huid die door de zon verwarmd is en na een vakantie gebruind is, gelijkmatig en zonder vlekken.



Met de Magic Drops verkrijg je snel een zongebruinde teint of een naar wens aan te passen gebruinde kleur: het voordeel van Magic Drops is dat je de kleur kunt aanpassen door zelf te bepalen hoe en hoe vaak je de Drops gebruikt.



Een van de sterke punten van Magic Drops is de snelheid: het werkt in minder dan een uur dankzij de aanwezigheid van een innovatief en uniek ingrediënt dat het zelfbruiningsproces versnelt en de daarvoor benodigde tijd verkort.



De donkere druppels verwijderen onmiddellijk de doffe teint van het gezicht voordat het zelfbruinende effect begint en, in tegenstelling tot een transparante zelfbruiner, kun je zien waar je het aanbrengt. Het resultaat? Geen vlekken of kleurverschillen.

GEBRUIKSAANWIJZING

Breng op de gereinigde huid eerst enkele druppels op de vingers aan en masseer ze vervolgens zachtjes in op het gezicht, de hals en het decolleté waarbij je ter hoogte van de haargrens en de wenkbrauwen het product vervaagt. Vergeet de oren niet.

Laat het goed intrekken voordat je je gebruikelijke crème aanbrengt. Belangrijk: was altijd je handen na gebruik.

EEN EXTRA TIP

Exfolieer de huid voor een optimaal resultaat regelmatig (niet vaker dan één keer per week). Het is aan te raden om de avond voor het gebruik van Magic Drops Face de huid te scrubben en te hydrateren.



Breng Magic Drops Face om de twee à drie dagen aan om een gebruinde teint te behouden. Afhankelijk van de gewenste intensiteit is de frequentie zelf te bepalen. Voor een meer subtiele glow, meng één of twee druppels in de huidverzorging (serum, dagcrème).

Magic Drops Face € 37,00

Magic Drops Body-Legs

Een expertise met dezelfde zelfbruinende doeltreffendheid en snelheid als Magic Drops Face, met een specifieke formule en textuur voor het lichaam en de benen. Enkele druppels zijn genoeg en in minder dan een uur wordt het lichaam als bij toverslag intens en stralend bruin, net als na een dagje strand. Dit is ook te danken aan het innoverende ingrediënt dat de tijd die nodig is om de huid te kleuren halveert en een snel, natuurlijk en egaal resultaat garandeert, zonder risico op vlekken.



Magic Drops Body-Legs heeft een lichte textuur die zijdezacht en subtiel geparfumeerd is. Het hydrateert en geeft de huid elasticiteit en zachtheid.

GEBRUIKSAANWIJZING

Gebruik op een gereinigde huid en verdeel een gewenste hoeveelheid over het lichaam, afhankelijk van de gewenste intensiteit. Voor een subtiel effect zijn de Magic Drops Body-Legs te mengen met een bodylotion. Magic Drops Body-Legs verdeelt gemakkelijk over het hele lichaam en wordt onmiddellijk opgenomen door de huid zodat je je direct na het aanbrengen kunt aankleden. Voor een optimaal resultaat gebruik je vóór de eerste keer aanbrengen een exfoliërend product voor het lichaam.

Magic Drops Body-Legs € 45,30

