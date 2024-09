Collistar Milano 4 in 1 Twist Balmy Gloss

Laatst geüpdatet op september 2, 2024 by Redactie

Collistar Milano presenteert de nieuwe 4 in 1 Twist Balmy Gloss, dé summer must-have you won’t be able to do without, voor natuurlijke, getinte en ultra-glossy lips in slechts één draai!

ALL-IN-ONE: LIPPENBALSEM, GLOSS EN LIPSTICK

Dankzij zijn next-gen formule is Twist Balmy Gloss een echte game changer die vier voordelen in één biedt: de hydratatie van een lippenbalsem, de shine van een gloss en de kleur en precisie van een lipstick – he can do it all. De Twist Balmy Gloss wordt geleverd in eco- vriendelijke, 100% recyclebare verpakking , bevat geen siliconen of dierlijke ingrediënten en is dermatologisch getest. De formule bevat hyaluronzuur en plantaardige oliën die je lippen diep hydrateren en herstellen, terwijl pro-collageen en gehydrolyseerd collageen helpen bij het regenereren en opvullen van je lippen voor plumpy lips. Daarnaast bevat de gloss ook Italiaanse appelzaadolie, boordevol vitamine E en A, voor een intensieve verzorging. Met de Twist Balmy Gloss is het aanbrengen moeiteloos en nauwkeurig dankzij de speciale lippenstift tip die soepel over de lippen glijdt en zorgt voor een lichte, opbouwbare kleur. Perfect op zichzelf voor een subtiele look, op je cheekbones als blush of of als top-coat met je favoriete lipliner en/of lipstick voor extra kleur en glow!

Twist

A LOT OF SHADES

Het kleurenpalet van de Twist Balmy Glosses is perfect voor elke teint en elk seizoen, van subtiele, neutrale tonen tot warme, roze tinten. Beschikbaar in 8 on-trend kleuren voor een extra kiss of color, waaronder de nieuwe 214 Burgundy, 215 Berry Kiss en 216 Rosé. Dankzij zijn handige, praktische verpakking past de gloss gemakkelijk in je make-up tas, mini-handtas of broekzak. Zo ben je altijd verzekerd van hydrated lips en een stralende glimlach, waar je ook gaat.

Hoe te gebruiken: Draai eenvoudig aan de onderkant van de gloss om de crayon naar buiten te brengen. Breng rechtstreeks aan op de lippen voor een prachtige, glossy finish. And the best of all: no need to sharpen.

Prijs: 25,00 EU Verkrijgbaar bij o.a. Iciparisxl.nl