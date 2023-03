Combineer jouw vakantie in Kroatië met deze leuke festivals!

Laatst geüpdatet op maart 1, 2023 by Redactie

Kroatië heeft alle ingrediënten voor een heerlijke vakantie: een azuurblauwe zee met mooie stranden, ongerepte natuur, gezellige (kust)stadjes, verrukkelijk eten én fantastische evenementen. Het hele jaar door bruist Kroatië van de evenementen en festivals. Van muziekfestivals tot spectaculaire lichtshows en van culturele evenementen tot sportevenementen en nog veel meer. Hieronder een kleine selectie van aankomende evenementen in Kroatië. Veel plezier!

Lees ook: Ontdek de onbekende eilanden van Kroatië

Festival of Lights Zagreb van 15 tot 29 maart

Elk jaar in maart, als het nieuwe toeristenseizoen van start gaat, verandert de toch al prachtige Kroatische hoofdstad in een spectaculaire lichtshow onder leiding van het Festival of Lights, om de komst van de lente en het warme weer te verwelkomen en ons uit te nodigen om van het buitenleven te genieten. Straten, pleinen, parken, gebouwen en herkenningspunten worden een podium voor speelse en adembenemende lichtinstallaties en -concepten. Nog een reden om Zagreb te bezoeken! Omdat het festival elk voorjaar wordt gehouden, roepen de meeste van die concepten ontwaken, nieuw leven en groei op. De warme avonden nodigen u uit om te wandelen en de historische stad in het licht te ontdekken.

Hideout Festival – 25 t/m 29 juni 2023

Het Hideout Festival is hét toonaangevende elektronische muziekfestival in Europa. Op het prachtige Zrce strand op het eiland Pag kun je vijf dagen en nachten lang feesten op House en Techno van ‘s werelds beste artiesten. Er zijn vijf openluchtpodia, fantastische bootfeesten, zonovergoten poolparty’s en een azuurblauwe zee voor een verfrissende duik. Een winnende formule die ervoor heeft gezorgd dat Hideout jaar na jaar uitverkocht is. Liever wat meer actie? Stap dan op een banaan of jetski of maak een bungee jump! Een andere aanrader is moon-cycling. Huh, wat? Door het bijzondere landschap is fietsen op Pag net fietsen op de maan. Er lopen 14 prachtige routes over het eiland. Vanaf Pag kun je ook fantastisch eilandhoppen om de andere eilanden van Kroatië te verkennen. Je kunt het eiland Pag gemakkelijk bereiken vanaf Zadar of Zagreb.

Vissersdag – 4 t/m 6 augustus 2023

Kleine steden herbergen vaak grote tradities, en Baška, gelegen in het zuidoosten van het eiland Krk, is zeker geen uitzondering, dankzij “Vissersdag”. Sinds 1910 en de eerste visnet-trekwedstrijden is het culturele evenement uitgebreid, wat veel van de bezoekers inspireert om zich onder te dompelen in de blijvende tradities en het erfgoed van Baška. Trek je gestreepte hemd aan en een goed humeur is gegarandeerd wanneer muziek en een verscheidenheid aan educatieve en recreatieve activiteiten voor alle leeftijden het weekend vullen met de speciale vissersgeest!



Maar er is nog veel meer moois te ontdekken in Baška. Baška is een heerlijke vakantiebestemming, bekend om zijn dertig stranden die variëren van rustig en natuurlijk tot de grote openbare stranden. Of je nu een fan bent van wandelen, hardlopen, fietsen, klimmen, duiken, zeilen of gewoon liever op een andere manier tijd doorbrengt in de natuur, het landschap van Baška zal een onvergetelijke indruk achterlaten. Een mooie wandelroute is de halfronde route die van het strand van Baška naar het voorgebergte van Bag Peak leidt. Gelegen op een klif 250 meter boven de zeespiegel, kun je hier genieten van het uitzicht op de baai van Baška, Vela Plaža en het eiland Prvić.

Lees ook: Kom helemaal tot rust met een wellness vakantie in Kroatië

Wil je weten welke andere evenementen dit jaar plaatsvinden in Kroatië? Bekijk de agenda hier!



Foto: Aleksandar Gospic – Bačvice Beach, Split