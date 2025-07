Coming-Out 2.0: Klassieke coming-out verplaatst zich naar online platforms

Laatst geüpdatet op juli 17, 2025 by Redactie

Naar aanleiding van de start van Pride Month, onderzocht Tinder het thema ‘coming-out’. Wat blijkt? De coming-out verschuift naar het online domein: een meerderheid van de LGBTQIA+-community voelt zich veiliger op datingapps. Meer dan de helft (53%) van de LGBTQIA+-personen deelt hun coming-out eerst via een datingapp voordat ze dit met vrienden of familie delen. Voor 65% voelde dit als een veiligere omgeving om zichzelf te uiten. Daarnaast zegt 60% dat datingapps hen hebben geholpen om zichzelf en hun identiteit beter te begrijpen. Datingapps vervullen daarmee een steeds belangrijkere rol in persoonlijke ontwikkeling en zelfacceptatie.

Verbinding zoeken met gelijkgestemden

Meer dan de helft (53%) van de LGBTQIA+-respondenten kwam eerst uit voor hun identiteit via een datingapp vóór het vertellen aan vrienden of familie. Bij Generatie Z loopt dat zelfs op tot 59%. Voor de meesten was Tinder hierbij de eerste stap. Belangrijkste redenen die genoemd werden: verbinding zoeken met gelijkgestemden (41 %), hun seksuele voorkeur uiten zonder directe druk (41 %), en een gevoel van erbij horen, zelfs zonder romantiek (40%). Meer dan de helft (55%) had vóór het gebruik van een datingapp nog nooit ervaringen gehad met queer-dating, 48 % gaf aan dat dat te maken had met onzekerheid over hun identiteit.

Datingapps als ‘safe space’

Bijna driekwart (74%) geeft aan dat dating apps een vertrouwde plek bieden om gender- en seksuele identiteit te uiten, en 65% geeft aan zich veiliger te voelen om uit de kast te komen via datingapps dan in het echte leven. Deze veiligheid is extra belangrijk voor mensen die zich identificeren als ‘beyond the binary’:een parapluterm die wordt gebruikt door een ieder die zich niet thuis voelt in traditionele man/vrouw genderhokjes.