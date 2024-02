Complimentendag: Friezen geven meeste complimenten, Groningers de minste

Laatst geüpdatet op februari 26, 2024 by Redactie

Bijna de helft van de Nederlanders (45%) zegt dagelijks een compliment te geven. Deze pluim ontvangen we het liefst van onze partner, maar geven zelf het vaakst aan familie. Dit blijkt uit het grote complimentenonderzoek van Hallmark. De kaartenleverancier deed in aanloop naar de jaarlijkse Internationale Complimentendag op 1 maart, onderzoek naar het geven en ontvangen van complimenten. Opvallend is dat Nederlanders tussen de 25 en 34 jaar (52%) vaker dagelijks complimenten geven dan 65-plussers (39%). Een complimentje om bestwil? 10% zegt wel eens complimenten te geven terwijl hij of zij het niet meent.

Liever over persoon dan bezit

33% van de Nederlanders zegt maar één keer per week een compliment te geven. Slechts 12% doet dit meerdere keren per dag. Waar gaan deze complimenten dan over? 75% van de gegeven complimenten gaat over vaardigheden of prestaties, gevolgd door persoonlijkheid en eigenschappen.

On- en offline complimenten

In de huidige digitale wereld geven we elkaar de hele dag door likes. Maar staat een druk op die like knop gelijk aan het geven van een compliment? Nederland is hier verdeeld over. 51% ziet het geven van een like als een compliment. 60% van de Nederlanders ontvangt een compliment het liefst face-to-face. Dit vanwege het directe en oprechte karakter hiervan. Voor bijna 25% maakt de manier niet uit en blijft de waarde gelijk ongeacht de vorm. De jongere generatie (onder de 35 jaar) geeft vaker een compliment via sociale media dan de 55-plussers.

Compliment krijgen ongemakkelijk

Vind jij het ongemakkelijk om een complimentje te ontvangen? Dan ben je niet de enige. Ruim 25% minimaliseert het compliment of zegt zelfs dat het niet waar is. Het ontvangen van een complimentje blijkt helemaal niet zo simpel te zijn. Als we kijken naar de verhouding tussen mannen en vrouwen, ontvangen mannen nét iets makkelijker een compliment (4,5%) dan vrouwen (1,42%). Ongeveer 66% van de Nederlanders reageert met een bedankje nadat ze een compliment hebben ontvangen. Wat daarnaast opvalt: Nederlanders willen het liefst complimenten ontvangen van hun partner, maar geven zelf het vaakst complimenten aan familie.

Friezen meest complimenteus

Friesland staat bovenaan de lijst als de meest complimenteuze provincie van Nederland. 58% van de respondenten uit Friesland zegt dagelijks complimenten te geven. Dit is het hoogste percentage van Nederland. Utrecht en Noord-Holland staan op de tweede en derde plek met 47%. De minste complimenten van Nederland? Die worden gegeven in Groningen en Drenthe met 37%.