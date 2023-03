Correleert meer geld met meer geluk?

Laatst geüpdatet op maart 14, 2023 by Redactie

Zijn mensen die meer geld verdienen gelukkiger in het dagelijks leven? Hoewel het een eenvoudige vraag lijkt, had onderzoek eerder tegenstrijdige bevindingen opgeleverd, waardoor er onzekerheid bestond over het antwoord. Fundamenteel werk dat in 2010 werd gepubliceerd door Daniel Kahneman en Angus Deaton van Princeton University, had ontdekt dat het dagelijkse geluk toenam naarmate het jaarinkomen toenam, maar boven $ 75.000 vlakte het af en het geluk bereikte een plateau. Uit werk dat in 2021 werd gepubliceerd door Matthew Killingsworth van de Universiteit van Pennsylvania, bleek daarentegen dat het geluk gestaag toenam met een inkomen van meer dan $ 75.000, zonder bewijs van een plateau.

Lees ook: Hoe je vandaag je beste zelf kunt leven – Word gelukkig!

Om de verschillen te verzoenen, gingen de twee samen in wat bekend staat als een vijandige samenwerking, waarbij ze hun krachten bundelden met Penn Integrates Knowledge University Professor Barbara Mellers als arbiter. In een nieuwe Proceedings of the National Academy of Sciences-paper laat het trio zien dat hogere inkomens gemiddeld worden geassocieerd met steeds hogere niveaus van geluk. Zoom echter in en de relatie wordt complexer, waaruit blijkt dat binnen die algemene trend een ongelukkig cohort binnen elke inkomensgroep een sterke stijging van geluk vertoont tot $ 100.000 per jaar en vervolgens plateaus.



“In de eenvoudigste bewoordingen suggereert dit dat voor de meeste mensen grotere inkomens worden geassocieerd met meer geluk”, zegt Killingsworth, een senior aan Penn’s Wharton School en hoofdauteur van het artikel “The exception is people who are financially well-off but unhappy. Als je bijvoorbeeld rijk en ellendig bent, zal meer geld niet helpen. Voor alle anderen werd meer geld in enigszins verschillende mate geassocieerd met meer geluk.”



Mellers gaat dieper in op dit laatste idee en merkt op dat emotioneel welzijn en inkomen niet verbonden zijn door een enkele relatie. “De functie verschilt voor mensen met verschillende niveaus van emotioneel welzijn”, zegt ze. Met name voor de minst gelukkige groep stijgt het geluk met het inkomen tot $ 100.000, en vertoont het geen verdere toename naarmate het inkomen groeit. Voor degenen in het middenbereik van emotioneel welzijn neemt het geluk lineair toe met het inkomen, en voor de gelukkigste groep versnelt de associatie zelfs boven $ 100.000.

Krachten bundelen

De onderzoekers begonnen deze gecombineerde inspanning in het besef dat hun eerdere werk verschillende conclusies had getrokken. Het onderzoek van Kahneman uit 2010 toonde een afvlakkend patroon waar het onderzoek van Killingsworth uit 2021 dat niet deed. Zoals de naam al doet vermoeden, heeft een vijandige samenwerking van dit type – een idee dat is ontstaan ​​door Kahneman – tot doel wetenschappelijke geschillen of meningsverschillen op te lossen door de verschillende partijen samen te brengen, samen met een externe bemiddelaar.



Killingsworth, Kahneman en Mellers concentreerden zich op een nieuwe hypothese dat er zowel een gelukkige meerderheid als een ongelukkige minderheid bestaat. Voor de eerste, vermoedden ze, blijft het geluk toenemen naarmate er meer geld binnenkomt; diens geluk verbetert naarmate het inkomen stijgt, maar slechts tot een bepaalde inkomensdrempel, waarna het niet verder gaat.

Lees ook: Waarom ben ik zo ongelukkig? Slechte gewoonten die pijn veroorzaken!

Om deze nieuwe hypothese te testen, zochten ze naar het afvlakkingspatroon in gegevens van Killingworths studie, die hij had verzameld via een app die hij had gemaakt genaamd Track Your Happiness. Meerdere keren per dag pingt de app deelnemers op willekeurige momenten, waarbij ze verschillende vragen stellen, waaronder hoe ze zich voelen op een schaal van ‘zeer goed’ tot ‘zeer slecht’. Door een gemiddelde te nemen van iemands geluk en inkomen, trekt Killingsworth conclusies over hoe de twee variabelen met elkaar verbonden zijn.



Een doorbraak in het nieuwe partnerschap kwam al vroeg toen de onderzoekers zich realiseerden dat de gegevens uit 2010, die het geluksplateau hadden onthuld, eigenlijk ongeluk in het bijzonder hadden gemeten in plaats van geluk in het algemeen. “Het is het gemakkelijkst te begrijpen met een voorbeeld”, zegt Killingsworth. Stel je een cognitieve test voor dementie voor die de meeste gezonde mensen gemakkelijk doorstaan. Hoewel een dergelijke test de aanwezigheid en ernst van cognitieve stoornissen zou kunnen detecteren, zou het niet veel onthullen over algemene intelligentie, aangezien de meeste gezonde mensen dezelfde perfecte score zouden krijgen.



“Op dezelfde manier hadden de gegevens uit 2010 die een plateau in geluk lieten zien, meestal perfecte scores, dus het vertelt ons over de trend in het ongelukkige einde van de geluksverdeling, in plaats van de trend van geluk in het algemeen. Als je dat eenmaal onderkent, zijn de twee ogenschijnlijk tegenstrijdige bevindingen niet noodzakelijkerwijs onverenigbaar”, zegt Killingsworth. “En wat we vonden, bevestigde die mogelijkheid op een ongelooflijk mooie manier. Toen we keken naar de gelukstrend voor ongelukkige mensen in de data van 2021, vonden we precies hetzelfde patroon als in 2010; geluk stijgt relatief sterk met inkomen en dan plateaus.”



“De twee bevindingen die volkomen tegenstrijdig leken zijn het resultaat van gegevens die verbazingwekkend consistent zijn”, zegt hij.

Gevolgen van dit werk

Het trekken van deze conclusies zou een uitdaging zijn geweest als de twee onderzoeksteams niet waren samengekomen, zegt Mellers, die suggereert dat er geen betere manier is dan vijandige samenwerking om wetenschappelijke conflicten op te lossen.



“Dit soort samenwerking vereist veel meer zelfdiscipline en precisie in het denken dan de standaardprocedure”, zegt ze. “Samenwerken met een tegenstander – of zelfs een niet-tegenstander – is niet eenvoudig, maar beide partijen zullen eerder de grenzen van hun claims erkennen.” Dat is inderdaad wat er gebeurde, wat leidde tot een beter begrip van de relatie tussen geld en geluk.

Lees ook: 10 dingen die gelukkige mensen anders doen

En deze bevindingen hebben implicaties voor de echte wereld, volgens Killingsworth. Ten eerste kunnen ze helpen nadenken over belastingtarieven of hoe werknemers kunnen worden gecompenseerd. En natuurlijk zijn ze belangrijk voor individuen bij het maken van carrièrekeuzes of het afwegen van een hoger inkomen tegen andere prioriteiten in het leven, zegt Killingsworth.



Hij voegt er echter aan toe dat voor emotioneel welzijn geld niet het enige is. “Geld is slechts een van de vele determinanten van geluk. Geld is niet het geheim van geluk, maar het kan waarschijnlijk wel een beetje helpen”, zegt hij.