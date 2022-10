Costa Dorada – méér dan stranden en PortAventura

Zeg Costa Dorada en je denkt direct aan de 81km lange kustlijn met 60 gouden stranden, populaire badplaatsen als Salou en Cambrils en uiteraard hét attractiepark van Spanje: PortAventura. Maar deze regio op een uur rijden ten zuiden van Barcelona biedt meer dan dit geijkte imago. We presenteren een aantal verrassende weetjes over deze streek.

Top kampeerbestemming

Uiteraard is er in deze vakantiebestemming een ruim aanbod aan hotels, appartementen en pensions – zo’n 230 in totaal, waaronder 45 4- en 5-sterren hotels. Maar wist u dat de streek ook 55 campings telt, waarvan zeven tot de beste van Europa behoren. Een daarvan is camping & resort Sanguli Salou dat naast vele staanplaatsen voor tenten, caravans en campers ook een enorm aanbod aan villa’s, stacaravans, mobile homes en safaritenten heeft, onderverdeeld in vijf thema’s: Afrika, Cariben, Polynesië en de Middellandse Zee. Bijzonder zijn ook de voorzieningen voor hondenbezitters, er is een hondentoilet, een zwembad voor honden, een hondenparcours en een speciale douche/badruimte.

Twee Unesco monumenten

Het klooster van Santa Maria de Poblet is zonder meer een van architectonische meesterwerken in Costa Dorada en staat sinds 1991 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het complex bestaat uit een kerk, verschillende kloostergebouwen en een paleis. Het werd in 1151 opgericht door cisterciënzer monniken uit Frankrijk. Een gedeelte wordt nog bewoond door monniken. Een groot gedeelte van het complex is toegankelijk voor bezoekers.



Als er een stad is waar het Romeinse verleden prominent aanwezig is dan is het Tarragona. UNESCO riep het in het jaar 2000 uit tot Werelderfgoedstad. Onder de verschillende bouwwerken springt er een zeker uit: het amfitheater. Gebouwd in de 2e eeuw bood het ooit plaats aan 14.000 toeschouwers en met enige verbeelding zie je zo de gladiatoren in actie. Ook de moeite waard zijn onder andere het Nationaal Archeologisch museum, de kathedraal, het Romeinse Forum en het aquaduct, gebouwd in de eerste eeuw voor Christus. De VVV heeft een Romeinse wandelroute uitgezet langs deze andere Romeinse bezienswaardigheden.

Menselijke piramiden

Een bijzondere culturele traditie in talrijke dorpen en steden in Costa Dorada is het bouwen van menselijke piramiden – castelleres. Er zijn bewijzen gevonden dat dit reeds in 1712 in het plaatsje Valls plaatsvond. Jaarlijks vinden er nu wedstrijden plaats waarbij teams met elkaar wedijveren om de hoogste toren te bouwen. De grootste is die van Tarragona waar om de twee jaar het ‘Concurs de Castells’ plaatsvindt in de eerste week van oktober. Dit festival werd in 2010 opgenomen in het UNESCO Immaterieel Erfgoedlijst.

Klooster van Scala Dei

Dit complex – gesticht in de 12e eeuw door kartuizer monniken – ligt aan de voet van een indrukwekkende Montsant bergrug. Het speelde lange tijd een voorname rol voor de hele omgeving en werd zelfs uitgebreid naar 3 kloosters met zelfs 30 cellen. Na de confiscatie door Mendizábal van religieuze panden in 1835 vluchten de monniken en werd het complex leeggeroofd door lokale boeren. Een renovatieprogramma is gestart om gedeelten van de ruïne in oude luister te herstellen die nu zijn opengesteld voor toeristen. Omdat de monniken er ooit druivenranken plantten, is het gebied nu een bekend wijngebied onder de naam Priorat.

Ebro Delta wetland

Spanje kent verschillende wetlands maar het Doñana nationaal park in Andalusië en de Ebro Delta in het Costa Daurada behoren tot de absolute top. De laatste ligt een kilometer of 80 ten zuiden van Tarragona en heeft een oppervlakte van 320 km². Het is een van de belangrijkste gebieden voor broed- en trekvogels. Het leent zich perfect om per fiets te ontdekken.

Uitzichtpunten

Costa Daurada is meer dan een lange zandstrand en het bewijs daarvoor is een autorit door het achterland. Voor enkele Instagram waardige uitzichtpunten rijd je onder meer via een prachtige weg naar het in verval geraakte gehucht La Mussara – op een klaarlichte dag is het uitzicht geweldig. Ook een rit naar het pittoreske dorpje Siurana in het achterland van Salou is oogverblindend mooi – de tientallen huisjes en de ruïne van een kasteel liggen op een klif met een prachtig zicht op de beneden liggende rivier Siurana. Ook Forès (Conca de barberà), La Pobla de Montornès en Miramar zijn plaatsen die een magistraal uitzicht bieden.

Eet lokaal

Xató, calçots, galera, squid, Arrossejat… typische gerechten uit deze streek. Xató is een saus gemaakt met amandelen, hazelnoten, paneermeel, azijn, knoflook, olijfolie, zout en de nyora paprika. Vaak geserveerd met een andijviesalade bereid met ansjovis, tonijn en gedroogde en gezouten kabeljauw. Galera is een bepaalde type garnaal – de mantisgarnaal – en zeer populair, iedere februari wordt er zelfs in Cambrils het Jornadas de la Galera festival georganiseerd waarbij zo’n 50 restaurants – inclusief Michelin sterren restaurants – dit schaaldiertje in gerechten bereiden. Arrossejat is de naam van een traditioneel gerecht van rijst dat in visbouillon is gekookt en tijdens het Diada de l’Arrossejat festival de tweede week van oktober in l’Ametlla de Mar.

82 miljoen flessen wijn

Wist je dat Costa Dorada jaarlijks zo’n 82 miljoen flessen wijn en cava produceert, 6,5 miljoen liter olijfolie, 50.000 kilo aardappelen, 271.000 kilo mandarijnen, 10 ton hazelnoten, 16 miljoen ‘calçots’ (een soort lente-ui) en 140 ton rijst.

Art Nouveau en vermouth in Reus

De stad Reus ten westen van Tarragona heeft een eigen luchthaven (vanuit Eindhoven vliegt Ryanair naar deze stad), staat bekend als geboortestad van architect Gaudí, je vindt er talrijke gebouwen in de stijl van het Catalaanse Modernisme waaronder het prachtige Art Nouveau huis Casa Navàs aan het Plaça del Mercadal, ontworpen door de Catalaanse architect Lluís Domènech i Montaner in opdracht van de textielmagnaat Joaquim Navàs.

Dit is ook de stad van vermouth, een mateloos populair drankje op een terras op Mercadal Square. De stad produceert drie merken Yzaguirre, Iris en Miró. Er is zelfs een vermouth museum (El Museu del Vermut).