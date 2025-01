Costa Rica met kids: de 6 beste plekken voor een avontuurlijke familievakantie

Laatst geüpdatet op januari 16, 2025 by Redactie

Wil je met de kinderen een uitstapje maken buiten Europa? Dan is Costa Rica in Midden-Amerika een veilig, maar bovenal veelzijdig alternatief. Het overgrote deel van het land bestaat uit natuur, je vindt er kindvriendelijke zandstranden en het is een walhalla voor outdoor activiteiten. Bovendien spreekt de bevolking vloeiend Engels en zijn ze dol op kinderen.



Vanaf Schiphol vlieg je rechtstreeks naar de hoofdstad San José. Het land is net iets groter dan Nederland, wat betekent dat je binnen een paar uur overal kunt zijn. De wegen zijn uitstekend, waardoor je gemakkelijk zelf een auto kunt huren om op avontuur te gaan. Liever niet zelf rijden? Er rijden dagelijks comfortabele, airconditioned bussen naar alle hoogtepunten. Deze zes plekken in Costa Rica wil je niet missen:

Zwemmen en spelen in La Fortuna

Op zo’n drie uur rijden van San José vind je La Fortuna. Je zou makkelijk een week in dit dorp kunnen verblijven want elke dag kun je hier weer wat anders doen. La Fortuna ligt aan de voet van de vulkaan Arenal. Helaas kun je deze vulkaan niet beklimmen maar er lopen wel veel trails in het nationale park rondom de vulkaan. De Arenal 1968 trail is met 4,7 kilometer een makkelijke wandeling om te doen met kinderen. Deze wandeling neemt je mee door het nevelwoud en over de lava van de uitbarsting in 1968. Ook vind je in La Fortuna, midden in de jungle, een van de mooiste watervallen van het land. Via een trap kun je helemaal naar beneden lopen en zwemmen in het koude, heldergroene water van de waterval. Iets comfortabeler zwemmen kan in een van de vele hot springs die La Fortuna rijk is. Een kindvriendelijke variant is Kalambu Hot Springs. Voor deze hot spring moet je betalen maar dan heb je ook wat. Je vindt hier namelijk glijbanen en speelattributen voor de kinderen. Er zijn ook genoeg gratis hot springs rondom La Fortuna te vinden.

Dolfijnen en walvissen spotten in Dominical

Dominical is een klein ‘hippie’ kustplaatsje in het zuiden van Costa Rica. Het is hier wat rustiger dan de rest van de stranden en dat lijken dolfijnen en walvissen wel fijn te vinden. In de zee voor de kust van Playa Dominical kun je namelijk vijf soorten dolfijnen en drie soorten walvissen spotten. De zeldzaamste is misschien wel de bultrug die je bijna het hele jaar hier kunt spotten. Van Dominical gaan er verschillende boten, van privé-charters tot grotere groepsboten, de zee op om ze te zien. Wat deze activiteit nog leuker maakt, is dat je onderweg ook dolfijnen kunt bewonderen en dat je in rustiger water gaat snorkelen.

Jungleavontuur in Monteverde

Monteverde is met haar unieke nevelwouden een van de meest magische plekken van Costa Rica. Je vindt hier twee parken waar je de nevelwouden kunt aanschouwen: Monteverde Cloud Forest en Santa Elena Cloud Forest. Bij het eerste park vind je de typische hangbruggen waar Costa Rica bekend om staat, ook loop je langs een waterval en is er een uitkijkpunt waar je de mooiste vogels kunt spotten. Het tweede park is iets minder druk bezocht en hoewel je hier net zulk mooi nevelwoud hebt als in Monteverde Cloud Forest, is de kans om hier wildlife te spotten iets minder groot. Zijn je kids niet bang aangelegd? Dan is Monteverde ook de perfecte plek om te ziplinen. Via een touw zoef je op grote hoogte de jungle door. Zo ontdek je het woud op een hele andere manier.

Schildpadden spotten in Tortuguero

De naam verraadt het misschien al, maar bij Tortuguero kun je zeldzame schildpadden spotten. Van juli tot oktober komen groene zeeschildpadden hier aan land om hun eieren te leggen, en vanaf oktober tot en met december komen deze eieren uit en zie je de baby schildpadjes hun weg naar zee vinden. Tijdens deze maanden worden er verschillende begeleide tours georganiseerd om bij deze unieke momenten aanwezig te zijn. Ook loop je vanuit het dorp zo Tortuguero National Park in. Een mooie en korte wandeling om met de kinderen te doen, is het Jaguar wandelpad. In dit nationale park kun je daadwerkelijk jaguars spotten maar dit is erg zeldzaam. Wel kun je andere ‘wild life’ zien zoals apen, kikkers en slangen.

Zonnen en snorkelen in Puerto Viego

Het dorpje Puerto Viego vind je in het zuiden van Costa Rica, aan de Caribische kant van het land. Dat merk je meteen. Het tempo van het leven ligt hier veel lager, iedereen rijdt er gemoedelijk rond op een beach cruiser en overal zie je de Caribische invloeden. Bij het uitgestrekte strand van Playa Cocles kun je lekker zwemmen terwijl de strandwachten een oogje in het zeil houden. Ook is het strand zo breed en uitgestrekt waardoor je er perfect zandkastelen kunt bouwen. Een ander mooi strandje, perfect om te snorkelen, is Playa Chiquita. Het water is hier veelal kalm omdat het wordt beschermd door een rif. Wel is dit strand wat meer afgelegen dus neem zelf een parasol en picknickmand mee. Nog een activiteit om met de kinderen te doen, is om naar het Sloth Sanctuary te gaan. Hier worden gewonde luiaards en baby luiaards die geen moeder meer hebben opgevangen. Je krijgt hier uitleg hoe deze zeldzame dieren leven, en je maakt kennis met de oudste luiaard van de opvang.

Surfen en waterpret in Tamarindo

Nog zo’n fijne strandbestemming met kinderen is Tamarindo, aan de Pacifische kust van Costa Rica. Als je een stel ‘waterratjes’ hebt, is Tamarindo de plek om te ravotten in het water. De kinderen kunnen hier surflessen volgen of zelf met een bodyboard het water in. Als je kinderen de smaak van het surfen te pakken hebben, is er een skatepark waar je ze mee naartoe kunt nemen. Ook vind je in Tamarindo La Boya Waterpark, een groot zwembad met verschillende waterglijbanen voor jong en oud.



