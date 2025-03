Recept: Crêpe Suzette

Laatst geüpdatet op maart 13, 2025 by Redactie

Een smakelijke pannenkoek met een paar druppels Grand Marnier en een bijzonder verhaal. Iedereen kent de crêpe Suzette, maar wat weinig mensen weten, is dat dit recept per ongeluk in Monaco, in het Café de Paris, is ontstaan. Eind 19e eeuw was de Prins van Wales, die later koning Edward VII van het Verenigd Koninkrijk zou worden, een frequente en enthousiaste bezoeker van Monaco. Tijdens de lunch in het Café de Paris was chef-kok Carpentier pannenkoeken met likeur aan het bereiden toen plotseling de ingrediënten in de pan vlam begonnen te vatten en begonnen te flamberen. De prins was erg blij met de show en vroeg de chef naar de naam van het recept. De chef-kok was verrast en gaf toe dat het recept speciaal voor deze gelegenheid was bedacht. Hij stelde voor om de pannenkoeken ‘vorstelijke crêpes’ te noemen. De prins stelde echter voor dat ze hen Suzette zouden noemen, de naam van het meisje dat hij had meegenomen naar de lunch.

Crêpe Suzette recept

Voor 4 personen

Ingrediënten voor het beslag:

– 150 g bloem

– 150 g suiker

– 2 g zout

– 4 hele eieren

– 0,5 L melk

– 1 vanillestokje

– 30 ml Curaçao likeur

– 100g boter

– 100 ml sinaasappelsap

– 50 ml citroensap

– 1 sinaasappel

– 1 citroen

Ingrediënten voor de afwerking:

– 50g boter

– 8 suikerklontjes

– 100 ml Marnier-likeur

– 30 ml cognac

Het beslag bereiden:

– Meng de bloem, zout, suiker, eieren, vanille, Curaçao likeur en melk.

– Bestrooi met sinaasappel- en citroenschil.

– Klop tot het deeg glad is.

– Laat het deeg een uur rusten.

– Smelt de 100 gram boter en laat het karameliseren. Voeg het vervolgens toe aan het deeg.

De crêpes bakken:

– Vet de bakvormen in, doe het deeg erin en bak 30 seconden aan elke kant tot het goudbruin is.

– Vouw in 4 delen.

Afwerking:

– Smelt de 50 gram boter en de suikerklontjes in een pannetje tot ze gekarameliseerd zijn.

– Voeg het citroen- en sinaasappelsap toe.

– Doop de gevouwen pannenkoeken in het vocht dat in de pan ontstaat.

– Voeg cognac en Grand Marnier toe.

– Bestrooi met suiker en flambeer.

– Serveer!