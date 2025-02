“Crispy Rice Salad”: Een foodtrend met veel texturen

Laatst geüpdatet op februari 7, 2025 by Redactie

Fans van de Aziatische keuken zullen deze foodtrend zeker willen proberen. “Crispy Rice Salad” is geïnspireerd op de Laotiaanse specialiteit “Nam Khao” en combineert verschillende texturen en smaken. De salade, die op sociale media veel aandacht krijgt, is ook heel geschikt om restjes op te maken en als maaltijdvoorbereiding.

Nam Khao

“Nam Khao” is een populair streetfood in het Zuidoost-Aziatische land Laos, maar is ook populair als voorgerechtsalade. Het gerecht bestaat traditioneel uit gefrituurde rijstballetjes die vervolgens in stukken worden gebroken. Vaak worden ze geserveerd met een speciale worst of kip.

Zelf maken

Voor een puur plantaardige versie gebruik je rijst van de dag ervoor of vers gekookte rijst. Jasmijnrijst of basmatirijst is het beste. Na het afkoelen, meng het met chilipeperpasta (of rode Thaise currypasta), een beetje zout en een beetje olie.



Verdeel het mengsel over een met bakpapier beklede bakplaat en bak het ongeveer een half uur op ongeveer 180 graden Celsius, tot het lichtbruin en knapperig is. Draai de rijst halverwege de kooktijd om, zodat deze gelijkmatig bruin wordt en niet verbrandt.

Diverse groenten

Er zijn talloze mogelijkheden als het om groenten gaat. Een combinatie van rode kool, romaine sla, wortelen en bosui is erg lekker. Ook komkommer, paprika, maïs en avocado passen goed bij dit gerecht. Voor meer eiwitten kun je edamame en geroosterde tofu toevoegen. Snijd alle ingrediënten in hapklare stukken en meng ze in een kom met de dressing. Hiervoor kun je een lichte sojasaus of veganistische vissaus mengen met limoensap, knoflook, chilipeper of gember, een beetje bruine suiker en een scheutje water.



Meng tot slot de knapperige rijst met de groenten en bestrooi met gehakte pinda’s en verse koriander. Als je geen koriander lust, kun je ook munt of peterselie gebruiken. De Aziatische salade is het lekkerst als je hem direct serveert, omdat hij na verloop van tijd zijn knapperigheid verliest. Maar de “Crispy Rice Salad” smaakt ook heerlijk als hij goed gemarineerd is, dus je kunt hem prima van tevoren klaarmaken en meenemen voor de lunch.