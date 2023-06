Crodino Biondo: Het sprankelende, alcoholvrije aperitief

De tijd van borrelen op het terras, het balkon of in de tuin is weer begonnen en voor deze momenten van puur genieten staat Crodino voor je klaar met hét alcoholvrije aperitief. Het verrassende Italiaanse drankje met ‘bite’ is al sinds 1965 een succes in Italië en veroverde kort daarna ook haar plek op de Nederlandse markt. Met de introductie van Crodino Biondo 17,5cl variant van het iconisch flesje (voorheen 10cl) kan er nu nog meer van deze heerlijke alcoholvrije smaakervaring genoten worden.

Lees ook: 8 tips voor het perfecte zomerse aperitief

De Italiaanse zonsondergang in een glas

Crodino staat bekend om zijn unieke en bitterzoete smaak. Dankzij de zorgvuldige infusie van vijftien hoogwaardige kruiden en extracten van verschillende vruchten, wat maar liefst zes maanden duurt, is Crodino klaar om geproefd te worden. Het resultaat is een aperitief dat zowel aromatisch, bitterzoet, citrusachtig als kruidig is. Én alcoholvrij. Voor de perfect serve komt Crodino deze lente met Crodino Biondo 6-pack met 17,5cl flesjes (Adviesprijs: €9,99) – voorheen 10cl – zodat nu nog meer van deze heerlijke alcoholvrije smaakervaring genoten kan worden. Of het nu op het terras is, bij sociale gelegenheden of gewoon thuis.

Hoe maak je de perfecte Crodino?

1. Vul een wijnglas lekker vol met ijs

2. Schenk vervolgens de Crodino Biondo 17,5cl in het wijnglas.

3. Om dit verrassende drankje helemaal af te maken garneer je het nog met een schijfje sinaasappel



Deze bereidingswijze zorgt ervoor dat de unieke smaak van Crodino, de intense citrus- en fruittoesten met de kruidige afdronk, volledig tot zijn recht komt.

Geboren in Italië, thuis in de hele wereld

Het sprankelende Italiaanse bitterzoete aperitief is al meer dan 50 jaar geliefd onder aperitiefliefhebbers. Crodino zag in 1965 het levenslicht toen verschillende Italiaanse liquoristen en ondernemers op zoek waren naar non-alcoholische dranken, omdat daar steeds meer vraag naar was. Een trend die we vandaag de dag weer zien en groter is dan ooit. Crodino ging na de introductie in de jaren 60 al snel deel uitmaken van de Italiaanse cultuur en veroverde ook buiten de landgrenzen de harten. Het recept is echter onaangeroerd gebleven. De basis van het Italiaanse drankje ligt nog steeds bij de eeuwenoude bron ‘Fonte Lisiel’. Deze bron, ontdekt in 1685 in het pittoreske Italiaanse plaatsje Crodo, nabij het Lago Maggiore, geeft Crodino zijn unieke karakter en kwaliteit.

Lees ook: Recept: Mediterraanse borrelplank

Ontdek hét alcoholvrije aperitief bij foodfestival Lepeltje Lepeltje in Utrecht

Crodino nodigt je graag uit om samen Crodino Biondo 17,5cl, te ontdekken op hun eigen zomerse pop-up terras tijdens het foodfestival Lepeltje Lepeltje in Utrecht. Van 23 t/m 25 juni kan je daar de authentieke smaak en de unieke kenmerken van Crodino proeven onder het genot van de heerlijke hapjes op het foodfestival. Kom jij met ons ontdekken waarom Crodino het favoriete non-alcoholische aperitief is in Italië?