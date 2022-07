Cryolipolyse, weet jij al wat dit is?

Cryolipolyse is een behandeling waarbij je afslankt. Deze behandeling zorgt ervoor dat je vetophoping door middel van koeling terug afbreekt. Als jouw vetcellen bevroren zijn, gaan deze cellen uit je lichaam. Een groot voordeel aan de cryolipolyse is dat je hiervoor gelukkig geen operatie nodig hebt! Ideaal dus voor personen die willen afvallen op een snelle en gemakkelijke manier. Ben jij benieuwd naar nog meer informatie over deze super coole behandeling? Lees dan zeker deze blog nog verder en kom alles te weten over cryolipolyse.

Hoe lang duurt het voor ik vet verlies?

Je wilt afvallen, maar het lukt niet om gewicht kwijt te geraken. Ben jij dit ook beu en wil je hier een oplossing voor? Als jij je hierdoor slecht voelt, ben je zeker niet de enige. Dit is een enorm lastig gevoel waar veel vrouwen en mannen mee te maken hebben. De oplossing hiervoor zou een cryolipolyse behandeling kunnen zijn. Je geraakt er namelijk snel gewicht mee kwijt. Ongeveer drie tot zes weken na jouw behandelingen kan je al resultaat zien. Maar je moet er wel rekening mee houden dat je dode vetcellen tot maximaal zes maanden nodig hebben om jouw lichaam te verlaten. Hierdoor kunnen we je dus wel verzekeren dat jouw lichaam na zes maanden een stuk minder vetcellen bevat. Wil je voor de zomer een mooi afgeslankt lichaam? Dan raden we je aan om in de winter al te beginnen met deze behandelingen.

Welke delen van mijn lichaam kan ik behandelen?

Waar zou jij graag willen afvallen? Wil je vetcellen kwijt aan je buik of aan je billen maar vraag je je af om dit met de cryolipolyse mogelijk is? Dan kunnen wij hier een antwoord op geven. De delen van je lichaam die je kan behandelen zijn jouw buik, jouw taille, jouw bovenarmen, je heupen, de billen, de lovehandles en natuurlijk niet te vergeten, je benen.

Laat jouw behandeling uitvoeren door de experten van Lazeo

Wil je graag een cryolipolyse behandeling laten uitvoeren maar heb je geen idee waar je dit kan doen met de beste resultaten? Wij geven je alvast een goede tip! De professionals van Lazeo zijn heel goed. Neem zeker eens een kijkje op de website van Lazeo als jij geïnteresseerd bent in een cryolipolyse behandeling. Tijdens je eerste consultatie, worden de prijzen bepaalt. Maar dit hangt natuurlijk volledig af van de te behandelen zones. En nog een voordeel, deze eerste consultatie is volledig gratis!