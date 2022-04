Cuba Libre – het verfrissende drankje waar iedereen van houdt

Je kunt naar vrijwel elke cocktailbar gaan en een Cuba Libre bestellen: de inhoud zal elke keer vrijwel hetzelfde zijn. Het drankje is wereldberoemd, geliefd bij velen en verkrijgbaar in veel verschillende uitvoeringen. De karakteristieke, zoete smaak is niet te verwarren. Het samenspel tussen cola, rum en limoen geeft deze heerlijke, verfrissende smaak waar iedereen van houdt. Bovendien is het gemakkelijk en snel te maken – en dan smaakt het gewoon heel goed.

De klassieke Cuba Libre bestaat uit: cola, rum, schijfjes limoen en ijsblokjes. Sommigen geloven dat een Cuba Libre ongeveer hetzelfde is als een klassieke rum en cola of “baco”, zoals we het in de volksmond noemen. Anderen daarentegen zijn van mening dat een Cuba Libre op één gebied verschilt van rum en cola: de keuze van rum. Want als je om een ​​Cuba Libre vraagt, wil je impliciet een drankje met een bijzondere, goede rum die perfect samengaat met de andere ingrediënten.

Het verhaal achter Cuba Libre

Cuba Libre, zoals de naam al doet vermoeden, is grappig genoeg uit Cuba, waar het al vele generaties wordt geschonken. Het verhaal gaat dat een Amerikaanse legeraanvoerder in het begin van de 20e eeuw gelegerd was in de Cubaanse hoofdstad Havana. In verband met een maaltijd kwam hij bij toeval cola en limoen in zijn glas rum halen, waarna hij een toost uitriep op een vrij Cuba. Op die manier was Cuba Libre een realiteit – Cuba Libre betekent Vrij Cuba of Cuba Vrij.

Misschien wel het beste recept voor Cuba Libre

Er zijn veel goede recepten voor Cuba Libre, maar er is er één die er duidelijk uitspringt. De ingrediëntenlijst luidt als volgt: 5 cl rum, 15 cl cola en 1 schijfje lime. Wat hier het startpunt is, is de keuze voor rum – maar zeker ook de keuze voor cola. Want met de legendarische Coca Cola krijg je een authentieke, frisse en zoete smaak.