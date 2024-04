Culinair genieten in Saoedi-Arabië

Laatst geüpdatet op april 26, 2024 by Redactie

Als het om smaken gaat is het Saoedi-Arabië letterlijk het middelpunt van de wereld. De Saoedische keuken zelf kent kleurrijke ingrediënten en geurige gerechten, zoals Muttabaq en Kabsa. Daarnaast zijn in het grootste land van het Midden-Oosten bijna alle keukens vertegenwoordigd. Van lekkers uit de Levant tot Afrikaans, Japans, Indiaas, Italiaans en zelfs Mexicaans. Daarom hier een smakelijk overzicht van de heerlijkste maaltijden en onze favoriete restaurants, om culinair te genieten in Saoedi-Arabië.

Lees ook: Ontdek de mooiste plekken in Saoedi-Arabië

Dadels om uit te delen

Dadels, wie kent ze niet. Zoet, maar door voedingsstoffen als magnesium, ijzer en calcium supergezond. Daardoor wordt de vrucht ook in Nederland steeds populairder. Maar in Saoedi-Arabië maken ze echt deel uit van de cultuur en dagelijkse kost. Het is intrinsiek verbonden met gastvrijheid, want bij een bezoekje aan een Arabische familie zal je al snel dadels aangeboden krijgen. Tijdens de Iftar-maaltijd, elke avond na zonsondergang tijdens de Ramadan, worden dadels genuttigd. Ook vormen ze een belangrijk deel van de Eid al-Fitr festiviteiten en staan er volle schalen dadels op tafel. Dadels worden puur gegeten, maar ook, volgens familierecept, verwerkt in snoepjes, desserts of hartige hapjes. Er zijn ruim 300 soorten, ieder met een unieke smaak. De bekendste dadels zijn de Ajwa, delicaat en de beste ter wereld, de grote Amber dadel, met kleine pit, de zachte, zwarte Safawi vol vitamines en de gele, wat krokante Barhi dadel die haast karamelachtig is van smaak. En wist je dat Saoedi-Arabië de op één-na-grootste producent van dadels ter wereld is? Het fruit wordt er al sinds 7000 voor Christus verbouwd. Dadelpalmen groeien op verschillende plaatsen in het Koninkrijk. De bekendste plek, die echt een bezoekje waard is, is Al Ahsa, niet ver van de Perzische golf. Midden in de woestijn vind je de natuurlijke Al Ahsa oase waar ruim 3 miljoen dadelpalmbomen groeien. Zelf proeven? Wij zijn fan van de zachte, hand-geoogste dadels van Yogi en Youssef, die gewoon in Nederland verkrijgbaar zijn.

Al Qarah Mountain

Culinaire reis

De Saoedi’s beschouwen kabsa als hun nationale gerecht. Dit is een verrukkelijke combinatie van rijst, langzaam gegaard vlees (meestal lamsvlees of kip) en aromatische specerijen zoals koriander, kurkuma en kardemom. Traditioneel geserveerd op een grote schaal en daardoor de perfecte maaltijd om met een groep vrienden of familie te nuttigen. Door de enorme omvang van het land en zijn eeuwenoude geschiedenis is het geen verrassing dat de Saoedische keuken rijk gevarieerd is. Van visgerechten afkomstig uit kustplaatsen, tot maaltijden geïnspireerd door het bergleven, hier zijn enkele regionale juweeltjes:

Muttabaq uit Al-Balad, Djedda. Muttabaq betekent “gevouwen” in het Arabisch. Het is de ultieme streetfoodsnack: dun uitgerekt deeg, belegd met gehakt, eieren en prei (of lente-uitjes), gevouwen in een rechthoekige vorm en knapperig gebakken. Het geheel wordt geserveerd met pepers en partjes citroen.

Saleeg uit Hijaz uit Muttaq. Het Arabische antwoord op de Italiaanse risotto en net zo lekker! Saleeg is kortkorrelige witte rijst gekookt in kippenbouillon met boter en melk. Het romige gerecht wordt meestal geserveerd op een grote schaal, met ghee-besprenkeld, gegarneerd met geroosterde stukjes kip en een speciale chilitomatensaus bekend als duggus.

Harees (jareesh) uit Riyad. Een echte klassieker is dit eeuwenoude gerecht dat veel tijdens Ramadan wordt gegeten. Deze simpele stoofschotel is een hartige pap van gemalen tarwe, lams- of kippenvlees en uien. De exacte ingrediënten verschillen per regio of huishouden, maar zwarte peper, kurkuma en komijn geven het geheel een bijzondere smaak.

Kanad (koningsmakreel) uit kuststreken. In een land met zo’n enorme kustlijn eten ze graag verse vis. Kanad is de meest populaire lokale vissoort. Sappig van textuur smaakt deze het lekkerst licht gebakken als filet.

Matazeez uit de regio Najd. Het woestijngerecht bij uitstek, vol smakelijke groenten en kruiden, dat is deze lamsstoofpot van tomaten, aubergine, pompoen, courgette, of sperziebonen. Vaak zitten er dumplings of andere stukjes pasta in verwerkt.

Al Khawlani koffiebonen

Koffiecultuur

Naast de rijke, gevarieerde keuken is koffie niet weg te denken uit de Arabische culinaire cultuur. Niet voor niets verklaarde het ministerie van Cultuur 2022 tot het ‘Jaar van de Koffie’. Koffietentjes duiken overal in de grote steden op. De kunst van koffie bereiden en drinken is een geliefd ritueel, dat al honderden jaren wordt uitgevoerd. Er wordt aangenomen dat koffiebonen voor het eerst geroosterd en gebrouwen zijn in Zuid-Arabië in de 15e eeuw. De aromatische qahwa wordt gemaakt van fijn gemalen, gebrande bonen (vaak afkomstig uit de groene Jizan-regio) en gemengd met kardemom (of andere kruiden zoals saffraan of kaneel) en kokend water om daarna te laten trekken. Het drankje wordt geserveerd uit een pot die bekend is als een dallah en gegoten in sierlijke bekers, de finjan. Goed om te weten: hoe verder in het noorden je reist, hoe sterker en donkerder de koffie zal zijn. Maar een ding is zeker waar je ook bent, koffiedrinken in deze regio is elke dag een feestje.

Onze favoriete restaurants

Zelf proeven is natuurlijk het allerleukst, daarom zetten we (een kleine selectie van) onze favoriete restaurants voor je op een rij. Maar let op, de Saoedische culinaire scene blijft groeien en veranderen, dus er komen elke dag nieuwe parels bij:

Maraya Social – Dit restaurant vind je op de meest iconische plek van Saoedi-Arabië, namelijk in de Maraya Concert Hall, het grootste reflecterende gebouw ter wereld. Midden in de woestijn van AlUla zetten Chef Jason Atherton en zijn keukenbrigade de heerlijkste gerechten op tafel, van octopus carpaccio tot geroosterde bloemkoolrisotto en dadel-bananenpudding toe.

Najd Village – Nadj is de regio in het midden van het land waar ook hoofdstad Riyad zich bevindt. Bij Nadj village, gevestigd in een oud fort, kun je genieten van echte traditionele gerechten zoals Matazeez, Malagal en Jareesh. Er zijn veel uitbreide “rijsttafels” dus leuk om met vrienden of familie te delen en veel te proeven.

Suhail – Voor modern Arabische gerechten met een klassieke touch kun je terecht bij Suhail in Riyad of AlUla.

Lusin – Authentiek Armeens dineren met borsch soep en jingalov brood in een al fresco setting? Dat kan bij Lusin in Riyad.

Falafel Al Khalidiay – Simpel is soms het allerlekkerst, volg daarom het voorbeeld van de lokale bevolking in Djedda en bestel een knapperig broodje falafel bij Falafel al Khalidiay.

Blue Ocean – Gelegen aan de Corniche, de boulevard, van Djedda met terras aan zee. Hier ontbijten, lunchen of dineren geeft je het ultieme vakantiegevoel. De plek bij uitstek om te genieten van verse vis.

Sky Lounge at Rosewood – Over de top glamoureuze hotels en restaurants zijn in het Midden-Oosten volop te vinden. Met een (alcoholvrije) cocktail in je hand in de Sky Lounge van het Rosewood hotel in Djedda loop je echt even met je hoofd in de wolken. En vergeet vooral niet te genieten van het uitzicht over de Rode Zee.

Lees ook: Djedda: van citytrip tot woestijnsafari

Beeld credits: Saudi Tourism Authority