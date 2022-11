Culturele feestdagen tradities van over de hele wereld

Laatst geüpdatet op november 18, 2022 by Redactie

Hier in Nederland hebben we Sinterklaas, kerstfeest en nog veel meer om de feestdagen te vieren. Landen over de hele wereld hebben hun eigen feestelijke tradities ingebed in hun cultuur voor een vrolijk feestdagenseizoen.

St. Nicholas Day — Zwitserland

Elk jaar op 6 december vieren Zwitserse families St. Nicholas Day, waar St. Nicholas de patroonheilige van kinderen op bezoek komt. Steden in het hele land hebben hun eigen St. Nicholas, gekleed in bisschoppelijke gewaden met een staf, die traktaties zoals chocolaatjes, pinda’s en fruit uitdelen aan de kinderen, die worden aangemoedigd om een ​​gedicht voor te dragen of een lied te zingen. Bakkerijen bakken en verkopen ook een traditionele Grittibänz, een gebakje in de vorm van een man gemaakt van gezuurd deeg en rozijnen, om de festiviteiten op deze dag te vergroten.

El Pase del Niño — Ecuador

De koloniale stad Cuenca, Ecuador staat bekend om zijn jaarlijkse kerstvieringen en tradities, met name El Pase del Niño, een spektakel dat tussen half december en kerstavond in de straten plaatsvindt. Met muziek, zang en dans om de geboorte van Jezus te vieren, omvat de processie beelden van het kindje Jezus die de reis vertegenwoordigen die Maria en Jozef maakten op hun weg naar Bethlehem. Cuenca’s El Pase del Niño is de grootste in Latijns-Amerika en de stad verwelkomt mensen uit het hele land om het te vieren.

Boxing Day — Engeland

Boxing Day, gevierd op de dag na Kerstmis op 26 december, is een traditie die in het hele VK wordt erkend en is ontstaan ​​als een dag om geld en geschenken te geven aan mensen in nood of in dienstverlenende posities. Tegenwoordig is Boxing Day een belangrijke scheepvaart- en sportvakantie geworden, waarbij veel mensen jaarlijks naar paardenraces en vossenjacht gaan.

Dia De Los Reyes & Cabalgata de Reyes — Spanje

In Spanje is Driekoningendag of Dia De Los Reyes een van de meest gevierde festivals in het land. Kinderen van Spanje schrijven brieven aan de Drie Koningen, of Drie Wijzen, die de kinderen de avond ervoor of op de ochtend van Driekoningen, 6 januari, geschenken brengen. In sommige huizen laten kinderen hun schoenen buiten de deur staan, zodat de Drie Koningen ze zullen vullen met geschenken, waarbij ze vaak grotere cadeaus achterlaten. In Barcelona wordt elk jaar op 5 januari Driekoningen gehouden, beginnend met de langverwachte aankomst van de drie wijze mannen die bekend staan ​​als Melchor, Gaspar en Baltasar. Dit populaire trio arriveert meestal op een grote boot die aanmeert in Port Vell, en ze worden netjes begroet door de burgemeester voor het begin van de drie uur durende parade, bekend als de Processie van de Koningen of Cabalgata de Reyes, door de stad. De parade loopt over van snoep en biedt ook livemuziek, dans, creatieve praalwagens en indrukwekkend ontworpen kostuums.

Père Fouettard — Frankrijk

St. Nicholas betekent helper die steenkool weggeeft aan stoute kinderen, Père Fouettard bestaat sinds de 11e eeuw in heel Europa en in Frankrijk. Père Fouettard, altijd met een emmer kolen voor stoute kinderen, vergezelt St. Nicholas op kerstuitstapjes, zijn straf omdat hij duizenden jaren onterecht gemeen was tegen onverdiende kinderen!

Chanoeka – Jeruzalem, Israël

Voor die reizigers die tijdens de feestdagen het jodendom willen omarmen, biedt het vieren van Chanoeka in het heilige land een gevoel van verbondenheid dat veel reizigers misschien nergens anders voelen. Het achtdaagse lichtfestival in Israël is een belangrijk en iconisch festival, waar de vakantiegeest in het hele land voelbaar is, zo niet duidelijk zichtbaar in de straten van Israël. Of je nu een menora-verlichting bij de Westelijke Muur bijwoont, je gezicht propt met Sufganiyot en Latkes of deelneemt aan speciale Chanoeka-tours, het is onmogelijk om de feestdagenstemming in het hele land te missen.