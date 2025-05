Cultuur en natuur gaan hand in hand in de regio Innsbruck

Laatst geüpdatet op mei 6, 2025 by Redactie

Innsbruck is de perfecte combinatie van stedelijke energie en alpiene rust. In deze unieke regio vormen de stad en de bergen geen tegenpolen, maar een fascinerend geheel, waar cultuur en natuur altijd maar een steenworp van elkaar verwijderd zijn. Het is de ideale plek om het beste van beide werelden eenvoudig en zonder omwegen te ontdekken.

Midden in de stad: Binnenplaatsen en tuinen

De Hofgarten, de groene oase van Innsbruck in het stadscentrum, is een populaire plek voor wie even wil ontsnappen aan de drukte. Oorspronkelijk was het een jachtterrein voor hertog Frederik IV, maar sinds 1412 is het meerdere keren veranderd, vooral door Maria Theresia, die de tuin in barokstijl liet aanleggen. Nu heeft de Hofgarten mooie grasvelden, schaduwrijke bomen, een Kammergarten (privétuin), een Engelse tuin en een kwekerij. Dichtbij vind je de Keizerlijke Hofkirche, een van de belangrijkste cultuurmonumenten van Tirol. Hier staat de lege graftombe van keizer Maximiliaan, de ‘laatste ridder’, die bewaakt wordt door 28 levensgrote bronzen beelden, waardoor de kerk vaak de ‘Schwarzmanderkirche’ (zwarte-mannenkerk) wordt genoemd. Ook de Keizerlijke Hofburg, het voormalige koninklijk paleis, is indrukwekkend en toont de macht van de Habsburgse vorsten. De historische staatsievertrekken zijn zeker een bezoek waard.

Panorama na panorama: Slag en schans

Niet ver van Slot Ambras ligt de beroemde Bergisel, die meteen opvalt. Deze berg speelde een belangrijke rol in de Tiroolse vrijheidsstrijd, en je kunt er meer over leren in het Museum Tirol Panorama. Het hoogtepunt van dit museum is een enorm panoramaschilderij van bijna 1.000 vierkante meter, dat de derde slag op de Bergisel in 360 graden toont. De moderne Bergisel-skischans, ontworpen door de beroemde architecte Zaha Hadid, is een opvallend gebouw en wordt gebruikt voor schansspringwedstrijden. Je kunt het gebouw ook van een andere kant bekijken tijdens een panoramatour, die je in een klein uur rond de berg leidt. Je hebt dan een prachtig uitzicht op de skischans en de Sill-kloof, een groene oase ten zuiden van Innsbruck, die vooral mooi zichtbaar is vanaf Drachenfelsen.

Op het hoogste niveau: Kabelspoorweg en perspectiefpad

Zaha Hadid heeft niet alleen de Bergisel-skischans ontworpen, maar ook het futuristische ontwerp van de Hungerburgbahn (kabelspoorweg), geïnspireerd door de sneeuw- en ijslandschappen van de regio. De kabelspoorweg brengt je vanuit het centrum van Innsbruck naar de Hungerburg, vanwaar de Seegrubenbahn verder omhoog gaat. Niet ver van het bergstation van de Seegrubenbahn begint het Perspectiefpad, ontworpen door het beroemde architectenbureau Snøhetta. Dit bijna drie kilometer lange wandelpad biedt niet alleen een prachtig uitzicht op de natuur, maar ook verschillende architectonische elementen zoals bankjes en platforms, die je uitnodigen om even stil te staan en van het uitzicht te genieten. Bij de rustplaatsen vind je ook citaten van de Oostenrijkse filosoof Ludwig Wittgenstein, die je aan het denken zetten.

Sporen uit het verleden: Wild en bos

Niet alleen in Innsbruck, maar ook in de omliggende gebieden kun je de geschiedenis van de Habsburgers ontdekken. Keizer Maximiliaan was een grote jager en ging vaak met zijn hof in de regio op gemzenjacht, onder andere in het Sellraintal. Het Jachtslot Kühtai herinnert aan deze tijd. Het was oorspronkelijk een boerderij die in de 15e eeuw werd verpacht aan de Habsburgse vorst en later werd uitgebreid door Leopold V. Tegenwoordig is het een luxe hotel, waar je in sommige kamers nog de originele alpenden bekleding kunt zien. Het Sellraintal heeft zijn rustige charme behouden en is een populaire plek voor wandelingen in de natuur, met veel mogelijkheden voor avontuurlijke tochten rond de bergdorpjes Sellrain, Gries en St. Sigmund.

Beeld © Innsbruck Tourismus / Frank Heuer