Currypasta: Van vurig-pikant tot aromatisch-mild

Laatst geüpdatet op november 26, 2024 by Redactie

Curry is waarschijnlijk het bekendste gerecht uit de Aziatische keuken. Afhankelijk van de regio zijn er talloze variaties die verschillen in smaak en kruidigheid. Bereiding met rode, gele en groene currypasta is vooral gebruikelijk in Thailand.

Groene en rode currypasta

Als je veel kruidigheid kunt verdragen, gebruik dan groene currypasta (Kaeng Khiao Wan). Voor de bereiding worden de vurige, groene Thaise chilipepers gebruikt. Er zijn ook andere ingrediënten zoals sjalotjes, knoflook, basilicum en Thaise gember (laos). Nog populairder is de rode pasta (kaeng phet), afkomstig uit centraal Thailand en gemaakt met rode chilipepers. Het is medium heet en bevat vaak ook koriander en citroengras.

Gele currypasta

De gele currypasta (Kaeng Kari) met gedroogde rode chilipepers is bijzonder mild, waarvan de bereiding sterk beïnvloed is door de Indiase keuken. Het krijgt zijn gele kleur van kurkuma, die goed harmonieert met de aroma’s van kaneel, kruidnagel en nootmuskaat. Een goede kennismaking met de Thaise keuken is de milde pindacurry (Kaeng Phanaeng), die zoute en zoete componenten combineert. De bekende Massaman curry (Kaeng Masaman) is een medium heet gerecht uit het zuiden van Thailand dat traditioneel geserveerd wordt met aardappelen. Kruidnagel en groene peperkorrels voegen een speciale noot toe.

Kant-en-klare currypasta’s

Currypasta’s zijn kant-en-klaar in de handel verkrijgbaar, maar zijn veel aromatischer als je ze zelf maakt. Het belangrijkste ingrediënt zijn chilipepers, die vers of gedroogd aan de pasta worden toegevoegd. Eerst worden de fijngehakte peulen licht geroosterd met zaden zoals komijn of koriander. Voeg andere ingrediënten toe zoals sjalotten, knoflook, citroengras en gember en plet met een vijzel tot een dikke crème. De afgewerkte pasta is minstens een week houdbaar als deze op een koele plaats in een pot met schroefdop wordt bewaard.

Zelf Thaise curry bereiden

Als je thuis een Thaise curry wilt bereiden, zweet je de pasta eerst in hete olie in een pan of wok. Hierdoor kunnen de aroma’s zich optimaal ontwikkelen. Wanneer het begint te ruiken meng je de kruiden met kokosmelk en voeg je veel verse groenten, vis, zeevruchten, vlees of tofu toe. Wortelen, paprika en paksoi, maar ook babyspinazie en sperziebonen zijn bijvoorbeeld goed geschikt als groente. Voor currypasta geldt hetzelfde: less is more. Als het gerecht te pittig is, kan een beetje kokosmelk, melk of yoghurt helpen. De kruidigheid kan ook getemperd worden met een extra portie groenten, rijst of aardappelen en een beetje geprakte banaan.