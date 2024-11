Currysaus: van pittig tot mild en fruitig

Laatst geüpdatet op november 5, 2024 by Redactie

Curryworst is een populair fastfoodproduct. Het bijzondere eraan is de fruitige, kruidige en licht hete currysaus. Er zijn veel verhalen over curryworst. Feit is: het hartige snelle gerecht ontstond in de periode na de Tweede Wereldoorlog. Pas onder de Britse en Amerikaanse bezetting werden ketchup en curry beter bekend als ingrediënten. In 1949 zou Herta Heuwer in haar snackbar in Berlijn-Charlottenburg een saus van tomatenpuree, kerriepoeder en Worcestershiresaus over in stukjes gesneden gekookte worst hebben gegoten. Een paar jaar later patenteerde ze het merk ‘Chillup’ – een verzonnen woord bestaande uit ketchup en chili – maar niet het recept. Er zijn echter aanwijzingen dat chef-koks in Hamburg, Nedersaksen en het Ruhrgebied tegelijkertijd ook soortgelijke ideeën hadden.

Currysaus zelf maken

Currysaus maak je snel en eenvoudig met verse ingrediënten. Als je hier de tijd voor neemt, kun je de ingrediënten zorgvuldig kiezen en suikerrijke kant-en-klaarproducten zoals ketchup en cola (wat in sommige recepten een ingrediënt is) vermijden. Voor een eenvoudig recept worden sjalotten in kleine stukjes gesneden en in een beetje olie gebakken. Verse gember of fijngehakte paprika’s voegen kruidigheid toe. Kort braden met tomatenpuree en diverse kerriepoederkruiden zoals kurkuma, koriander en komijn of een kant-en-klaar currymengsel en blus af met een beetje sinaasappelsap. Voeg nu gepureerde of in blokjes gesneden tomaten toe. Breng op smaak met peper, zout en een scheutje ahornsiroop of honing en laat tien tot twintig minuten zachtjes koken – de aromatische currysaus is klaar. Afhankelijk van je smaak kun je een kaneelstokje en kruidnagel koken of andere ingrediënten toevoegen, zoals knoflook en balsamicoazijn. Houd je van fruitig, voeg dan gehakt fruit zoals mango, ananas en appel en wat kokosmelk toe en pureer de saus.

Waarmee eten?

Traditioneel wordt de currysaus geserveerd met gebakken of gekookte worst en frietjes. Maar het smaakt ook lekker bij vegetarische worst en falafels, aardappelpartjes en eiergerechten. Probeer de huisgemaakte saus eens als fijne smaakmaker voor Aziatische groentepannen of als dip voor gegrilde groenten.