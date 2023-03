Daar zit muziek in! ‘Alles is Muziek’ vanaf 16 maart te zien bij RTL 4

Laatst geüpdatet op maart 2, 2023 by Redactie

Zit er muziek in een spel kaarten, haal je tonen uit een fietspomp en waarom knokken de kandidaten om een magnetron? Onder leiding van presentatrice en muziekfanaat Marieke Elsinga gaan twee teams van BN’ers in verschillende spelrondes de uitdaging aan. Ze strijden om zoveel mogelijk uiteenlopende doe-het-zelf producten, huishoudelijke artikelen en zelfs etenswaren, die ze oh-zo hard nodig zullen hebben om in een zinderende finale een hitsong uit te voeren. En dat zonder instrumenten, met een studio vol publiek. De nieuwe muzikale spelshow ‘Alles is Muziek’ is vanaf donderdag 16 maart wekelijks om 20:30 uur te zien bij RTL 4.



Is het mogelijk om met verschillende huishoudelijke, doe-het-zelf, maar ook technische voorwerpen een hitsong uit te voeren? En wel zodanig dat een zaal vol publiek ervan uit zijn dak gaat? Op die vraag zullen in ‘Alles is Muziek’ teamcaptains Jeroen van Koningsbrugge en Holly Mae Brood samen met hun enthousiaste wekelijkse bekende gasten een creatief antwoord geven. Behalve over muzikale kennis moeten de BN’ers ook beschikken over een goede dosis tactiek, om zoveel mogelijk bruikbare spullen te verzamelen, waar letterlijk ‘muziek in zit’.



Met de verzamelde ‘instrumenten’ duiken de teams de repetitieruimte in om het muzieknummer, dat ze aan het begin van de aflevering toegewezen hebben gekregen, te repeteren. Daarna zullen ze dit ten overstaan van een uitzinnig publiek ten gehore brengen. Welke BN’ers blijken waanzinnig origineel? Is Tabitha op tijd met het alarm van haar brandmelder en weet Klaas van der Eerden geluid uit zijn gieter te krijgen? Wie wint het publiek voor zich en kan zich de winnaar van de aflevering noemen? Laat je verrassen door verbazingwekkende en originele performances van de BN’ers!



Presentatrice Marieke Elsinga: “Ik heb zoveel lol gehad met het presenteren van dit programma! Je zal echt versteld staan hoeveel muziek er uit bijvoorbeeld skilatten of een ballon te halen valt. Sowieso is het voor mij één grote speeltuin: popmuziek, mijn eerste grote spelshow én twee muzikale team captains waar ik hard om kan lachen. Ik kan me geen leukere terugkomst van mijn zwangerschapsverlof bedenken!”



Foto credit: Tom Cornelissen



‘Alles is Muziek’ wordt geproduceerd door Blue Circle en is vanaf donderdag 16 maart wekelijks om 20.30 uur te zien bij RTL 4.