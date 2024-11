Daarom moet je de tanden van je hond poetsen

Laatst geüpdatet op november 18, 2024 by Redactie

Niet veel hondenbezitters poetsen de tanden van hun hond dagelijks. Dit beïnvloedt de tandgezondheid van de hond en kan leiden tot pijn en ernstige mond- en tandproblemen. Net als bij mensen moet je de tanden van je hond elke dag poetsen om problemen zoals gingivitis, tandplak, tandsteen en losse tanden te voorkomen. We delen hier de beste tips voor het tandenpoetsen van je hond.

Wat kan er gebeuren als je niet poetst?

Net als wij mensen krijgen honden tandplak op hun tanden. Als deze tandplak niet wordt verwijderd, zal deze verharden en tandsteen worden. Tandsteen zet zich af aan de buitenkant van de tanden en irriteert het tandvlees en het weefsel rond de tanden (het parodontium), dat vervolgens ontstoken en rood kan worden. Als de aandoening aanhoudt, zal de ontsteking verergeren en kunnen de tanden loskomen.



Ontstekingen en infecties zullen het weefsel kunnen opvreten waarin de tanden vastzitten, waardoor de tanden uiteindelijk los gaan zitten en uitvallen. Honden doen het prima zonder tanden, maar het is belangrijk om te onthouden dat ontstekingen en infecties in de mondholte pijnlijk zijn.



Infecties in het kaakbot kunnen het botweefsel vernietigen en de kaak kwetsbaarder maken en vatbaarder voor breuken. Ook bacteriën kunnen in de bloedbaan terechtkomen en zo tot infecties elders in het lichaam leiden.



De meest effectieve manier om mond- en gebitsproblemen te voorkomen is door de tanden van de hond te poetsen. De makkelijkste manier is om de hond er als puppy aan te laten wennen, maar je kunt ook een volwassen hond aan deze belangrijke routine laten wennen. We raden ook aan om regelmatig een controle bij een dierenarts uit te voeren om de status van de mond en het gebit te onderzoeken.



Sommige honden moeten regelmatig naar de dierenarts om tandsteen onder verdoving te laten verwijderen. Als je de tanden van je hond dagelijks poetst, kun je deze kosten vaak vermijden, of het aantal keren dat de hond tandsteen moet verwijderen verminderen.

Hoe je je hond kunt laten wennen aan het tandenpoetsen

Eén keer per dag de tanden van je hond poetsen is prima. Kies gerust een vast tijdstip, zodat het makkelijker te onthouden is. De tijd zou idealiter moeten zijn wanneer het lang duurt voordat de hond op het punt staat te eten. Als je hond niet gewend is zijn tanden te poetsen, is het belangrijk om voorzichtig te beginnen en de tijd geleidelijk met de dag op te voeren. In het begin kan het voldoende zijn om een ​​beetje tandpasta op de buitenkant van de tanden aan te brengen. Maak er een routine van om dit elke dag te doen voordat je verder gaat. Veel honden vinden dat hondentandpasta lekker smaakt, dus een tip zou daarom kunnen zijn om als beloning een klein smaakje op de tong te geven als je klaar bent. Wanneer je hond eraan gewend is dat tandpasta op zijn tanden wordt gesmeerd, kun je voorzichtig met de hondentandpasta en een vochtig kompres of stuk doek op de wijsvinger poetsen. Maak van tandenpoetsen een positieve ervaring met veel lof en aanmoediging. Naarmate de hond eraan gewend raakt, kun je het kompres of het stuk stof vervangen door een tandenborstel van het juiste formaat. Je kunt een tandenborstel voor honden kopen in dierenwinkels en dierenklinieken, of je kunt een kinder- of volwassen tandenborstel voor mensen gebruiken met zachte haren.

Tandpasta voor honden bevat enzymen die speciaal zijn ontwikkeld om tandsteen te voorkomen. De hondentandpasta’s zijn tevens op smaak gebracht zodat de meeste honden ze lekker vinden smaken. Het is belangrijk dat je nooit tandpasta gebruikt die bedoeld is voor mensen. Menselijke tandpasta bevat stoffen die giftig kunnen zijn voor honden.

Heeft je hond een pijnlijke mond?

Het kan moeilijk zijn om te detecteren of de hond een pijnlijke mond heeft. Honden stoppen meestal niet met eten vanwege de pijn. Sommige mensen slikken hun voedsel heel door of kauwen aan één kant, maar dit kan moeilijk te detecteren zijn. Andere symptomen kunnen een of meer van deze symptomen zijn:



* Slechte adem

* Lichtgele of bruine aanslag op de tanden

* Rood, geïrriteerd of bloedend tandvlees

* Losse tanden

* Kwijlen

* Likken, krabben of wrijven rond de mond

* Verminderde eetlust

* Problemen met kauwen

* Agressie of andere gedragsverandering

* Depressieve stemming en verminderde algemene toestand