Dadels voor zoet en hartig

Dadels zijn niet alleen een tussendoortje tussen de maaltijden. De heerlijke vrucht kan voor veel zoete en hartige gerechten worden gebruikt – of het nu als bakingrediënt is, voor romige desserts of oosterse gestoofde gerechten.

Ideaal ter vervanging van suiker

Dadels zijn vooral populair in de veganistische en suikerarme keuken. Ze voegen een natuurlijke zoetheid en honingachtig aroma toe aan bananenbrood, pap en smoothies. Als je de vruchten in cakebeslag wilt gebruiken, kun je ze in een blender pureren met een vloeibaar ingrediënt zoals water of plantendrank.



Of wat dacht je van “Cookie Dough” – een koekjesdeeg voor tussendoortjes? Voor een eenvoudig recept worden kikkererwten uit blik gepureerd met dadels, notenboter, een beetje plantendrankje, havervlokken en diverse kruiden zoals vanille en kaneel. Bestrooi met bakcacao en geniet met vers fruit. Energy balls zijn een heerlijk tussendoortje dat gemakkelijk te bereiden is. Meng fijne havervlokken met gepureerde banaan en fijngehakte dadels en ander gedroogd fruit zoals pruimen of abrikozen. Vorm kleine balletjes en rooster ze tien minuten in de oven.

Heerlijk in hartige gerechten

Oosterse stoofschotels worden ook met dadels bereid en vaak gecombineerd met vijgen. De zoete smaak is een goede balans met hete kruiden. Ook in saladedressing doet de ‘woestijnvrucht’ een goed figuur. Met olijfolie, witte balsamicoazijn, een beetje mosterd, gepureerde frambozen en dadels maak je een heerlijke frambozendressing. Probeer eens de oosterse vruchten gevuld met geitenkaas, walnoten en verse kruiden.

Dadels zijn gezond

De vruchten smaken niet alleen lekker, de kleine krachtpakjes bevatten ook veel vezels, B-vitamines en mineralen zoals kalium en magnesium. In Arabische landen zijn een paar dadels een ‘huismiddeltje’ voor milde slaapproblemen. Ze bevatten namelijk het aminozuur tryptofaan, dat in het lichaam via serotonine wordt omgezet in het slaaphormoon melatonine. Omdat dadels zeer energierijk zijn, mogen ze alleen met mate worden geconsumeerd. 100 gram levert bijna 300 kilocalorieën op.

Oorsprong en verkrijgbaarheid

Tegenwoordig wordt de dadelpalm vooral aangeplant in Egypte, Iran en Saoedi-Arabië. De langwerpige vruchten hebben een harde zaadkern aan de binnenkant en worden goudbruin als ze rijp zijn. Gedroogde dadels zijn het hele jaar door verkrijgbaar, terwijl verse dadels in de herfstmaanden in het seizoen zijn. Ze moeten een glanzende huid hebben en een frisse geur uitstralen.