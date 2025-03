Dag van de Wafel: 3 originele recepten met restjes

Laatst geüpdatet op maart 21, 2025 by Redactie

Op 25 maart is het Dag van de Wafel, dé perfecte gelegenheid om een creatieve draai te geven aan je restjes! Too Good To Go inspireert je om restjes een tweede leven te geven in de vorm van heerlijke wafels. Van hartige stamppotwafels tot zoete wentelteefjeswafels: ontdek enkele originele recepten die jouw restjes een tweede leven geven.

Hoe lang kun je (verse) wafels nu eigenlijk bewaren?

Too Good To Go zet zich in tegen voedselverspilling en helpt mensen om bewuster met voedsel om te gaan. Het advies is altijd: kijk, ruik en proef voordat je iets weggooit. Vaak kun je het nog prima eten of verwerken in een gerecht. Ook kan de manier van bewaren een groot verschil maken in hoe lang je voedsel meegaat – en dat is bij wafels niet anders. Met deze drie tips helpt Too Good To Go je om je versgebakken wafels goed en lang te bewaren:

Bewaar luchtdicht

Laat de wafels volledig afkoelen en bewaar ze vervolgens in een luchtdichte verpakking of diepvrieszak. Zo blijven ze tot 2-3 dagen goed op kamertemperatuur en behouden ze hun smaak en structuur.

Koelen voor langere houdbaarheid

Wil je de wafels wat langer bewaren? Zet ze in de koelkast. In een luchtdichte doos of goed afgesloten zak blijven ze hier tot 5 dagen vers.

Invriezen voor later

Heb je te veel wafels gemaakt? Vries ze in! Wikkel de afgekoelde wafels in bakpapier en doe ze in een diepvrieszak. Ze blijven in de vriezer tot 3 maanden lekker. Laat ze ontdooien op kamertemperatuur en verwarm ze kort in een broodrooster of oven voor een krokant resultaat.

Deel ze met jouw familie, buren, vrienden, collega’s

Geen plaats meer in de vriezer voor jouw wafels? Deel ze met jouw vrienden in de buurt of je buren. Ze gaan daar instant blij van worden, en je zal er misschien zelfs een leuke koffieklets aan overhouden.

Of je nu houdt van zout of zoet, hieronder vind je creatieve wafel recepten voor de Dag van de Wafel. Ga jij er thuis mee aan de slag?

3 originele recepten voor Dag van de Wafel

1. Stamppot wafels met zuurkool & kimchi

Voor 2 personen

Ingrediënten:

250 g aardappelrestjes

1 wortel (in plakjes van 1 cm)

1 ui (in ringen gesneden)

100 g zuurkool

100 g spekblokjes

50 ml karnemelk

50 g kimchi

90 g bloem

1 ei

Bereidingswijze:

Kook 250 g aardappelen met een wortel en een ui gedurende 20 minuten. Tip: Gebruik je restjes gekookte aardappelen? Kook de wortel en ui dan apart en voeg daarna de overgebleven aardappelen toe. Pureer de aardappelen, wortel en ui.

Voeg de zuurkool, kimchi, karnemelk en het ei toe aan de puree en meng goed door.

Bak de spekblokjes in een pan tot ze knapperig zijn en het meeste vet is vrijgekomen. Voeg ze toe aan het aardappelmengsel.

Voeg de bloem toe en meng tot een stevig beslag.

Verhit het wafelijzer en schep ongeveer 2 eetlepels beslag per wafel in het ijzer. Bak tot de wafels goudbruin en krokant zijn.

Serveer de wafels warm met gerookte worst en extra kimchi.



2. Wentelteefjes van overgebleven wafels

Voor 4 personen

Ingrediënten:

Overgebleven wafels (maar je kunt natuurlijk ook verse, basic wafels maken)

2 eieren

200 ml karnemelk

3 el suiker

2 el kaneel

2 el boter

Bereidingswijze:

Klop de eieren, karnemelk, suiker en kaneel samen in een diepe kom, zodat je er meerdere wafels in kunt laten weken. Laat de wafels een paar minuten in het mengsel trekken.

Verhit een pan en smelt de boter. Zodra de boter lichtbruin begint te kleuren, voeg je de wafels toe.

Strooi tijdens het bakken wat extra kaneel en suiker over de wafels om ze licht te karamelliseren.

Bak de wafels ongeveer 3 minuten aan elke kant, tot ze goudbruin en krokant zijn.

Houd de wafels warm in een voorverwarmde oven op 70°C terwijl je de rest bakt.

Serveer met extra suiker en kaneel, vers fruit, magere kwark of iets anders naar smaak.

3. Pompoen risotto wafels

Voor 2 personen

Ingrediënten:

300 g restjes (pompoen)risotto (of elke ander risottorestje)

Restjes gegrilde pompoen (indien nog over)

1 ei

50 g geraspte Parmezaanse kaas

50 g bloem (of panko/kruim voor extra crunch)

Een snufje peper en zout

Een theelepel tijm of rozemarijn (optioneel)

Boter of olie (voor het wafelijzer)

Bereidingswijze:

Bereid de mix: Doe de restjes pompoenrisotto in een grote kom. Voeg het ei, de Parmezaanse kaas en de bloem toe. Meng alles goed tot een stevig beslag. Voeg eventueel tijm of rozemarijn toe voor extra smaak. Breng op smaak met peper en zout.

Verwarm het wafelijzer: Verwarm je wafelijzer en vet het licht in met boter of olie.

Maak de wafels: Schep een flinke lepel van het mengsel in het wafelijzer en druk het licht aan. Bak de wafels 4-6 minuten, of tot ze goudbruin en knapperig zijn.

Serveren: Serveer de wafels warm, bijvoorbeeld met een topping van crème fraîche, extra Parmezaanse kaas, geroosterde pompoen/pompoenpitten, of een frisse salade.