Dagelijkse avocado’s verbeteren de kwaliteit van het dieet

Het eten van één avocado per dag gedurende zes maanden bleek volgens een nieuwe studie geen effect te hebben op buikvet, levervet of middelomtrek bij mensen met overgewicht of obesitas. Het leidde echter wel tot een lichte daling van het ongezonde cholesterolgehalte.



In de gerandomiseerde studie ontdekte het team – inclusief onderzoekers van Penn State – ook dat deelnemers die avocado’s aten tijdens de onderzoeksperiode betere diëten hadden.

Terwijl eerdere, kleinere onderzoeken een verband hebben gevonden tussen het eten van avocado’s en een lager lichaamsgewicht, BMI en middelomtrek, was dit de grootste, meest uitgebreide studie tot nu toe naar de gezondheidseffecten van avocado’s, inclusief het grote aantal deelnemers en de lengte van de studeer periode.



“Hoewel de avocado’s geen invloed hadden op het buikvet of de gewichtstoename, levert de studie nog steeds het bewijs dat avocado’s een nuttige aanvulling kunnen zijn op een uitgebalanceerd dieet”, zegt Penny Kris-Etherton, Evan Pugh University Professor of Nutritional Sciences aan Penn State. “Het opnemen van een avocado per dag in deze studie veroorzaakte geen gewichtstoename en veroorzaakte ook een lichte daling van het LDL-cholesterol, allemaal belangrijke bevindingen voor een betere gezondheid.”



Kristina Petersen, assistent-professor voedingswetenschappen aan de Texas Tech University, zei dat uit het onderzoek ook bleek dat het dagelijks eten van avocado’s de algehele kwaliteit van het dieet van de deelnemers met acht punten op een schaal van 100 punten verbeterde.



“De naleving van de voedingsrichtlijnen voor Amerikanen is over het algemeen slecht in de VS, en onze bevindingen suggereren dat het eten van een avocado per dag de algehele kwaliteit van het dieet aanzienlijk kan verhogen,” zei Petersen. “Dit is belangrijk omdat we weten dat een hogere kwaliteit van het dieet geassocieerd is met een lager risico op verschillende ziekten, waaronder hartaandoeningen, diabetes type 2 en sommige vormen van kanker.”



Het onderzoek – onlangs gepubliceerd in de Journal of the American Heart Association – werd uitgevoerd in samenwerking met Loma Linda University, Tufts University en UCLA, met coördinerende steun van Wake Forest University.



Voor de studie voerden de onderzoekers een experiment van zes maanden uit met meer dan 1.000 deelnemers met overgewicht of obesitas, van wie de helft de opdracht kreeg om elke dag een avocado te eten, terwijl de andere helft hun gebruikelijke dieet voortzette en werd verteld om hun avocado-consumptie te beperken tot minder dan twee per maand. Vet in de buik en rond andere organen werd voor en aan het einde van het onderzoek nauwkeurig gemeten met MRI.



“Terwijl één avocado per dag niet leidde tot klinisch significante verbeteringen in buikvet en andere cardiometabolische risicofactoren, leidde het consumeren van één avocado per dag niet tot gewichtstoename”, zegt Joan Sabaté, professor aan de Loma Linda University School of Public Health. “Dit is positief omdat het eten van extra calorieën uit avocado’s geen invloed heeft op het lichaamsgewicht of buikvet en het totaal en LDL-cholesterol iets verlaagt.”



Ze ontdekten ook dat dagelijkse avocado’s resulteerden in een afname van het totale cholesterol met 2,9 milligram per deciliter (mg/dL) en een daling van het LDL-cholesterol met 2,5 mg/dL.

De onderzoekers zeiden dat ze in de toekomst de gegevens uit het onderzoek zullen blijven analyseren. Deelnemers kregen bijvoorbeeld geen instructies over hoe ze hun avocado’s elke dag moesten eten, en toekomstig onderzoek zou kunnen onderzoeken hoe deelnemers de avocado’s in hun dieet hebben verwerkt en of er verschillen in de resultaten worden waargenomen op basis van hoe deelnemers de avocado aten.