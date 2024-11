Danny Ghosen onderzoekt de wereld van illegaal vuurwerk in Videoland Original documentaireserie ‘Explosief Nederland’

Laatst geüpdatet op november 15, 2024 by Redactie

Vuurwerk veranderde in razend tempo van onschuldige oud en nieuw traditie tot favoriet in het criminele circuit. De schaduwzijde van vuurwerk is bijna dagelijks in het nieuws. De politie gaat ervan uit dat de grens, van 1000 aanslagen per jaar met zwaar vuurwerk, makkelijk gehaald gaat worden dit jaar. Hoe heeft het zo kunnen ontsporen? Journalist Danny Ghosen onderzoekt de fascinatie met de hardste knal, de (internationale) handel in illegaal vuurwerk, en hoe criminelen zware explosieven in elkaar zetten en tot ontploffing brengen om concurrenten uit te schakelen, te intimideren of om wraak te nemen. De driedelige Videoland Original ‘Explosief Nederland’ is vanaf woensdag 11 december in zijn geheel te streamen bij Videoland.



Bekijk hier de eerste beelden:



Danny zoekt in deze documentaireserie de mensen achter het illegale vuurwerk op. Wie plaatsen de ‘Cobra-pakketjes’ en wie geven de opdrachten? Wie zijn de mensen van de illegale vuurwerkhandel? En hoe gaat het eindigen met pubers die onbeperkt toegang lijken te hebben tot het streng verboden zware vuurwerk.



Politie en justitie zitten met de handen in het haar, omdat het steeds moeilijker wordt om grip op de wereld van het explosieve vuurwerk te krijgen. Ondanks fors aangescherpte vuurwerkwetten, neemt de handel in en het gebruik van illegaal vuurwerk fors toe.



‘Explosief Nederland’ is Danny zijn eerste project binnen zijn exclusieve samenwerking met Videoland:

“De docuserie biedt een onthullend kijkje in een wereld waarin vuurwerk allang geen feestelijk karakter meer heeft, maar een groeiende maatschappelijke dreiging vormt. Videoland geeft mij volop de ruimte om diep door te dringen in deze gesloten wereld waar de meeste mensen geen toegang hebben. In deze serie heb ik meerdere jongeren gesproken, sommigen zelfs minderjarig, die al meerdere aanslagen op hun naam hebben staan. Het is schokkend hoe gemakkelijk ze zich laten verleiden om voor een paar honderd euro dit soort aanslagen te plegen.”

De driedelige documentaireserie ‘Explosief Nederland’, geregisseerd door Duco Koops, wordt geproduceerd door Scenery en is vanaf woensdag 11 december in zijn geheel te streamen bij Nederland.



