Daphne Lammers en Beau van Erven Dorens presenteren RTL de Verkiezingen: de Uitslagenavond

Op de avond van de spannendste Tweede Kamerverkiezingen van de afgelopen twintig jaar bundelen RTL Nieuws en talkshow BEAU de krachten. In een speciale uitzending op RTL 4 van 20:30 uur tot ver na middernacht presenteren Daphne Lammers en Beau van Erven Dorens op woensdag 22 november live vanuit Studio Artis in Amsterdam ‘RTL de Verkiezingen: de Uitslagenavond’. De uitslagen van de verkiezingen worden de hele avond bijgehouden door presentator Antoin Peeters, die om klokslag 21:00 uur de eerste exitpoll van Ipsos bekend zal maken. Ook praten Lammers en Van Erven Dorens met kiezers én schakelen ze met de verslaggevers van RTL Nieuws die aanwezig zijn bij de bijeenkomsten van de politieke partijen.

Aan de talkshowtafel zitten onder andere politiek duiders Fons Lambie en Elodie Verweij, opiniepeiler van het RTL Nieuwspanel Gijs Rademaker, burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam, gedeputeerde van de provincie Friesland Femke Wiersma en oud-bewindspersonen Jack de Vries en Fred Teeven.

Op 23 november in de vroege ochtend (vanaf 6:00 uur) volgt ‘RTL De Verkiezingen: de Uitslagenochtend’ met Carien ten Have, Robbie Kammeijer en Frits Wester. De laatste uitslagen, duidingen en de reacties van kiezers en politici. Dit programma is zowel op RTL 4 als op RTL Z te zien.



Uiteraard is al het nieuws rond de verkiezingen ook online te volgen; via rtlnieuws.nl/verkiezingen en de gratis RTL Nieuws-app. Vanaf de uitslagenavond is er een handige actuele uitslagentool beschikbaar. Ook kan de onlinebezoeker met ‘de coalitiebouwer’ zelf berekenen hoe en of politieke partijen samen een meerderheid kunnen vormen.



RTL de Verkiezingen: de Uitslagenavond is woensdag 22 november vanaf 20:30 uur te zien op RTL 4



