Dark and Stormy – een echte klassieker

De meeste mensen zijn het erover eens dat dark and stormy een fantastisch drankje is dat verfrissend goed smaakt. Hoewel de naam doet vermoeden dat het een drankje is voor de donkere en stormachtige dagen, is het net zo goed een drankje voor de warme lente- en zomerdagen. De ingrediëntenlijst is niet erg lang, daarom kan iedereen gemakkelijk leren hoe je een uitstekende dark and stormy maakt.

Dark and Stormy is een drankje dat de laatste 10-20 jaar geleidelijk aan steeds populairder is geworden. De drank balanceert zoet, zuur en bitter tot in de perfectie, en daarom houden velen ervan.

Recept voor Dark and Stormy

Er zijn veel verschillende recepten voor Dark and Stormy – en sommige zijn natuurlijk beter dan andere. Als je echt indruk wilt maken op je gasten, dan is dit Cubaanse Dark and Stormy recept het perfecte startpunt. De drank is afkomstig uit het Bermuda gebied, maar voor dit recept wordt Cubaanse rum gebruikt, die over het algemeen een zoetere smaak heeft. De ingrediëntenlijst telt hier: 5 cl Cubaanse Rum, 15 cl Ginger Beer en 1 halve limoen.

De procedure kan niet eenvoudiger zijn. Begin met het vullen van een glas met ijsblokjes. Dan doe je de 15 cl Ginger Beer in het glas, voeg rum toe, en tenslotte pers je 1 halve limoen erin. Dan roer je om – en dan kan de drank geserveerd worden.