Darmparasieten – hoe kun je je ertegen beschermen en hoe kun je ze behandelen?

Parasitaire ziekten staan ​​de laatste tijd sterk in de belangstelling, vooral bij ouders van jonge kinderen en mensen die exotische reizen naar het buitenland plannen. Volgens gegevens van de Wereldgezondheidsorganisatie zijn parasieten verantwoordelijk voor een enorm aantal sterfgevallen, namelijk wel 14 miljoen per jaar. Onbedoelde acties die bijdragen aan darmparasieten zijn onder andere het eten van onvoldoende verhit vlees, het eten van ongewassen groenten en fruit, het consumeren van voedsel van onbekende oorsprong, het drinken van ongekookt water en een slechte persoonlijke hygiëne. Ook op vakantie raken we vaak besmet. Wat kun je doen om dit onaangename probleem te voorkomen?

Waar hebben we het over?

Parasieten zijn organismen die niet zelfstandig kunnen leven. Ze maken gebruik van andere organismen en onttrekken hun energie aan hun bloed of weefsel. Deze actie veroorzaakt de vernietiging van het gastorganisme en veroorzaakt vaak enorme schade. Parasieten zijn vrijwel overal aanwezig. Er zijn onder andere: parasieten die door huisdieren worden overgedragen. Het vermoeden bestaat dan ook dat maar liefst 99% van de huisdiereigenaren drager is van parasieten.



We maken onderscheid tussen uitwendige en inwendige parasieten. Het detecteren van deze laatste is uiteraard veel moeilijker en vereist vaak gespecialiseerde diagnostiek. De meest voorkomende zijn giardia, aarsmaden, rondwormen en lintwormen. Helaas kun je op veel manieren en bijna overal besmet raken, zelfs in je eigen huis of tijdens je droomvakantie.

Symptomen van darmparasieten

De aanwezigheid van parasieten in het lichaam kan een aantal verschillende aandoeningen veroorzaken, waarvan de meeste niet-specifiek zijn. Daardoor is het vaak moeilijk om het probleem effectief te diagnosticeren. Parasieten bevinden zich op verschillende plaatsen in het lichaam, maar ze bevinden zich het vaakst in het spijsverteringskanaal. Hun aanwezigheid kan per ongeluk worden opgemerkt, maar ze veroorzaken vaak onaangename en stressvolle symptomen. Parasieten veroorzaken acute ontstekingen en zelfs allergische reacties. De meest voorkomende symptomen die kunnen wijzen op de aanwezigheid van parasieten in de darmen zijn:



• frequente buikpijn,

• verlies van eetlust,

• misselijkheid,

• winderigheid,

• diarree,

• snel gewichtsverlies,

• hyperactiviteit,

• aanhoudende hoest, die ’s nachts verergert.

Wat moet je doen als je vermoedens hebt?

Om met zekerheid vast te stellen of er parasieten in je lichaam aanwezig zijn, kun je het beste testen uitvoeren. Het blijkt niet eenvoudig te zijn om de juiste diagnostische methode te kiezen. Wanneer je direct na terugkomst van een exotische vakantie last krijgt van storende klachten, is het zeker een indicatie dat je de hulp van een specialist moet inschakelen.



De meest gebruikte diagnostische methode is het testen van de ontlasting, hoewel deze in veel gevallen niet effectief is. Er moeten echter drie monsters voor onderzoek worden ingezonden, bij voorkeur met een tussenpoos van twee of drie dagen. Een andere methode is een uitstrijkje uit de anus. Dit wordt doorgaans gebruikt om aarsmaden te diagnosticeren. Als deze methoden geen duidelijk antwoord opleveren, is de volgende stap het testen op parasietantigenen of specifieke antilichamen in het bloedserum. Moleculaire testen uitgevoerd met de PCR-techniek kenmerken zich door een hoge gevoeligheid. Met deze test kan een infectie worden opgespoord, zelfs als er maar één persoon aanwezig is en de plek moeilijk bereikbaar is.

Effectieve behandelmethoden

Het behandelen van darmparasieten is vaak ingewikkeld en tijdrovend, maar moet altijd onder toezicht van een specialist worden gedaan. De basisbehandeling bestaat uit het gebruik van medicijnen, meestal voorgeschreven medicijnen. De juiste dosering is van groot belang; Dat verschilt per kind en per volwassene, en hangt zelfs af van het stadium waarin de ziekte zich bevindt. In sommige gevallen kan de behandeling worden ondersteund door supplementen en kruidenpreparaten. Dit moet echter altijd met een specialist worden overlegd.

Laten we proberen het te voorkomen

Er zijn een paar eenvoudige manieren om gevaarlijke parasitaire infecties te voorkomen. Laten we allereerst overal de hygiëne in acht nemen. Als je op reis gaat, is het de moeite waard om niet alleen vochtige doekjes, maar ook antibacterieel desinfectiemiddel mee te nemen. Kleine pakketten die in alle drogisterijen verkrijgbaar zijn, werken perfect, vooral als je van plan bent met het vliegtuig te reizen. Kinderen moeten ook speciaal over dit onderwerp worden opgeleid en het belang van handen wassen moet worden benadrukt, zowel na het verlaten van het toilet als na contact met dieren of buiten spelen.



Water is vaak de bron van parasieteninfecties. Wanneer je lange afstanden aflegt, moet je daarom altijd alleen gekookt water drinken. Op vakantieoorden moeten we vertrouwen op flessenwater, dat ons ook beschermt tegen allerlei soorten spijsverteringsziekten.



Maar drinkwater is niet alleen een probleem. Ook in waterreservoirs komen parasieten voor, vooral die welke niet aan de hygiënische eisen voldoen. Daarom kan zwemmen in een klein meer, verscholen tussen mooie vegetatie, gevaarlijke gevolgen hebben.



Een ander probleem is eten. Dat geldt zowel voor eten thuis als in restaurants, en ook voor het populaire streetfood. Rauwe vis, kaviaar en vlees kunnen allemaal een potentiële bron van infectie zijn. Zelfs rauwe groenten en lokaal fruit kunnen gevaarlijk zijn, omdat ze elke keer grondig gewassen moeten worden. Helaas lijkt dat op vakantie vaak van secundair belang.