Daten in 2022: wat hield singles bezig?

Dit jaar was officieel het moment waar alles weer terugging naar ‘normaal’ – wat hield dit in voor singles en hun date-ervaringen? In hun eindejaarsrapport presenteert online dating app happn de belangrijkste date-inzichten van 2022, inclusief natuurlijk mogelijke lessen voor volgend jaar! In welke maand waren gebruikers het vaakst actief? En welke dag was op wekelijkse basis het drukst onder singles op de app? Spoiler alert: Crushen op happn is het succesvolst op zondagavond om 21:00 in de zomer! Maar ook, wat zijn de meest gelikete namen, sterrenbeelden en combinaties van de twee dit afgelopen jaar? Tip voor alle singles met het sterrenbeeld Leeuw: ga op zoek naar een Kreeft, want Leeuwen en Kreeften zijn de populairste Crush-combinatie. Lees snel verder voor meer inzichten!

Het beste moment om je nieuwe Crush te vinden: de zomer en zondag!

De data van happn laat zien dat er tot nu toe al meer dan 300 miljoen likes zijn uitgedeeld in 2022. Met dat in het achterhoofd: wat is het beste moment om actief te zijn op happn? The summer is magic; in augustus was de meeste activiteit te zien op de app dit jaar. Door het jaar heen is zondag de drukste dag van het jaar, met veel potentiële Crushes op de app. Ook goed om te weten: online daten heeft officieel een prime time! De meeste singles zijn namelijk iedere dag rond 21:00 uur op zoek naar de (mogelijke) liefde van hun leven in de app. Ben je single? Gebruik dit in je voordeel!

Meest gelikete namen & sterrenbeelden: Lisa, Tim & Rammen

Goed nieuws voor iedereen met de naam Tim of Lisa: de resultaten laten zien dat dit de meest gelikete namen zijn van singles op happn in 2022. Ook voor Rammen stonden de sterren goed het afgelopen jaar: de Ram kreeg namelijk gemiddeld de meeste likes. Zie de volledige lijst van meest gelikete namen, sterrenbeelden en combinaties hieronder:

Top 5 vrouwennamen

Lisa

Sanne

Kim

Laura

Anna

Top 5 mannennamen

Tim

Jeroen

Tom

Bas

Mark

Top 5 meest voorkomende naamcombinaties in Crushes

Sanne and Tim

Tim and Kim

Nick and Sanne

Lisa and Tim

Kevin and Sanne

Top 5 sterrenbeelden

Ram

Leeuw

Vissen

Weegschaal

Waterman

Top 5 meest voorkomende sterrenbeeldcombinaties in Crushes

Leeuw en Kreeft

Tweeling en kreeft

Leeuw en Tweeling

Kreeft en Ram

Stier en Kreeft

Populaire muziek: Adele & Harry Styles domineren de love songs dit jaar

Muziek laat het hart sneller kloppen… Welke liefdesliedjes domineerden de afspeellijsten van singles het afgelopen jaar? Opvallend: het overzicht bevat dit jaar een niet zo nieuwe artiest, Fleetwood Mac’s ‘Dreams’ stond op nummer vijf van populairste nummers! De top vijf meest gedeelde nummers op happn bestaat verder uit:

Easy On Me – Adele

As It Was – Harry Styles

STAY (with Justin Bieber) – The Kid LAROI

Woman – Doja Cat

Dreams – 2004 Remastered – Fleetwood Mac

Populaire hobby’s: muziek & tennis de overduidelijke winnaars

Bij daten kan het vinden van gemeenschappelijke hobby’s met de ander een belangrijke eerste stap zijn. Uit het onderzoek van happn blijkt dat muziek de meest genoemde hobby in de app is. Daarnaast zijn er ook veel sportievelingen actief in de app, aangezien tennis op een goede tweede plek staat. De top vijf wordt verder aangevuld met reizen, yoga en dansen. Een van deze hobby’s kunnen zomaar dienen als idee voor een eerste date, nietwaar? 😉