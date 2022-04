Daten in real life is weer even wennen

Nederlandse singles moeten weer even wennen aan het ‘real life’ daten, zo blijkt uit een survey van datingplatformen Kwissle en Pepper. Van alle singles geeft 64% aan wel weer af en toe af te spreken, maar het vooral rustig aan te doen met het maken van afspraakjes. Eén op de vijf singles (20%) is blij dat de coronaperiode voorbij lijkt en doet zijn best alle gemiste dates in te halen. De datingplatformen vroegen gebruikers in april 2022 naar hun ervaringen en wensen rond ‘daten na corona’.

Daten is veranderd

Uit de reacties blijkt dat de gedwongen gang naar online daten tijdens de coronaperiode niet persé slecht was. Nu we in Nederland die periode achter ons laten en alles weer mogelijk is, houden sommige singles toch graag vast aan de positieve kanten van het online daten. In vergelijking met de periode voor de pandemie, geeft ruim 68% aan dat zijn, haar of hen dategewoonten zijn veranderd vergeleken met vóór de pandemie.

Met name de rol van het online daten is blijvend veranderd, zo blijkt uit de reacties. Zo kiest rui 39% ervoor om nu het liefst eerst online te willen kennismaken, voordat een date in real life wordt afgesproken. 6% geeft zelfs aan nu veel meer online te willen daten dan voor de pandemie.

Sociaal onhandiger, onzeker en op zoek naar rust

Zijn we het daten verleerd de afgelopen twee jaar? Dat zeker niet, er wordt nog volop gedate. Wel moeten de singles weer even wennen aan het afspreken. 9% van de singles geeft aan nu wat sociaal onhandiger te zijn en daarom een afspraakje spannend te vinden. Ook geeft een deel aan terughoudender te zijn met het maken van echte date-afspraakjes. Zij zien online wel prettig omdat het veiliger voelt (7%) of moet weer wennen aan het fysiek afspreken (8%). Slechts 32% kan niet wachten en heeft weer zin in het maken van date-afspraakjes.

“We zien dat singles de afgelopen twee jaar de voordelen van het online daten echt hebben ontdekt”, zegt Wessel Verhoeff, CEO van Connection Media, de eigenaar van datingplatformen Kwissle en Pepper. “Nu de corona-maatregelen zijn afgeschaald, waren we benieuwd of er blijvende veranderingen in onze dategewoonten waren opgetreden. Dat blijkt wel zo te zijn. Singles kiezen nu duidelijk veel meer voor een hybride date-aanpak. Eerst elkaar online leren kennen, om daarna, als het klikt, pas af te spreken. Het is een veilige manier om nieuwe mensen te leren kennen en om te onderzoeken of er echt een klik is, voordat je ergens afspreekt.”