Dating Sunday, “Intenties” en tips om 2023 een succesvol date jaar te maken

Ter gelegenheid van Dating Sunday op 8 januari lanceert Tinder “Intenties”, een nieuwe profielfunctie waarmee leden kunnen aangeven waarnaar ze op zoek zijn. Zo kunnen leden bijvoorbeeld aangeven of ze op zoek zijn naar een nieuwe relatie, een scharrel of een vriendschap.



Voor wie nog niet bekend is met Dating Sunday; dit is de drukste dag voor online dating van het jaar met:

10% meer singles dan normaal op Tinder

35% meer swipe-activiteit

30% meer matches dan op een normale dag(1)

Het ideale moment dus om online nieuwe, waardevolle matches te maken!

Om waardevolle matches mogelijk te maken en leden te helpen met de eerste grote date van het jaar, lanceert Tinder deze nieuwe functie, waarmee Tinder-leden in hun profielinstellingen kunnen kiezen uit zes opties:

Langetermijnrelatie 💘

Iets serieus 😍

Iets casuals 🥂

Alleen plezier 🎉

Nieuwe vrienden

Weet ik nog niet

Leden kunnen in de app zien wat potentiële matches op hun profiel hebben geselecteerd en zo betere connecties maken met de juiste intenties. Omdat Tinder weet dat dingen snel kunnen veranderen, ontvangen leden elke week een bericht om te controleren of hun ingevulde intenties nog steeds overeenkomen met wat ze zoeken.



“Deze functie is geïntroduceerd naar aanleiding van een ontwikkeling die we bij onze leden hebben gezien. 72%(3) van de Tinder-leden zegt dat ze op zoek zijn naar iemand die weet wat ze willen. “Intenties” geeft leden meer controle over hun interacties en stelt hen in staat bewuster te matchen.” aldus Kyle Miller, vice-president innovatie bij Tinder.



Normaal zou Dating Sunday op 1 januari zijn, maar aangezien velen nog bij moesten komen van de jaarwisseling en de festiviteiten, verwacht Tinder dat dit jaar Dating Sunday op 8 januari zal vallen.



Het motto van “New Year, New Me” is ook goed terug te zien op Tinder profielen. Tinder onthult dat in de maand januari de zondagen de populairste dagen zijn voor leden om hun bio’s te bewerken en nieuwe foto’s toe te voegen. Op Dating Sunday in januari 2022 werden wereldwijd gemiddeld 12 Tinder-bio’s per seconde bewerkt en 25 nieuwe foto’s per seconde toegevoegd.

Tinder geeft tips om je profiel zo aantrekkelijk mogelijk te maken:

Vul je intenties in!

Wees duidelijk over wat je zoekt, dat zorgt voor meer matches. Zo voorkom je een pijnlijke mismatch op Tinder.

Een bio zorgt voor betere resultaten

Profielen met een bio = meer matches.

Ongeverifieerde profielen zijn een red flag

Verifieer je profiel zodat mensen weten dat jij het echt bent. Je herkent geverifieerde profielen aan het blauwe vinkje. Mensen met zo’n blauw vinkje krijgen meer matches. Dus waar wacht je nog op?

Work hard, play hard

Zoek je iemand die dezelfde interesses deelt? Of iemand die net zo ambitieus is als jij? Door jouw opleiding en/of werk toe te voegen aan je profiel, laat je anderen meer van jezelf zien.

Waar ben je?

Laat je potentiële matches weten in welke buurt jij woont. Stel je locatie in om mensen te zien die dichtbij zijn, dat maakt het daten een stukje makkelijker!

Vier is het magische getal

Je foto’s zijn een geweldige manier om te laten zien wie je bent, wat je leuk vindt en om een gesprek te beginnen. Tinder kan je verklappen dat vier foto’s het ideale aantal is om op je profiel te hebben.

Muziek is de zesde taal van de liefde

Zorg ervoor dat je in contact komt met mensen die op dezelfde golflengte zitten door jouw lievelingsliedje toe te voegen aan je profiel via Spotify Anthems. 40% van de leden tussen 18 en 25 jaar voegde hun favo song toe aan hun profiel en dit zorgde voor een toename van bijna 10% in dates(3).

Op zoek naar…

Om nog sneller iemand te vinden die dezelfde vibe heeft als jij, kun je Lifestyle vragen beantwoorden. Zo zie je direct of iemand bij je past!