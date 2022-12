Dating trends 2023: controle, gevoelens & spiritualiteit

Laatst geüpdatet op december 23, 2022 by Redactie

2022 is een geweldig jaar geweest voor singles op zoek naar liefde. Nu het jaar bijna ten einde loopt, zijn we benieuwd wat 2023 gaat brengen voor singles. Via een onderzoek onder 1.376 Nederlandse singles en een trendanalyse presenteert happn nu hét dating trendboek voor 2023. De drie belangrijkste datingtrends voor 2023 zijn als volgt:

1 My Crush(es), my rules!

In 2023 laten singles niets aan het toeval over, maar draait het om daten met controle. Gedreven door een zoektocht naar stabiliteit willen singles ervoor zorgen dat ze de baas zijn over hun eigen date- en liefdesleven. happn voorspelt dat singles zich niet zomaar laten meeslepen en hun emoties zullen bewaren, totdat ze hun ware liefde vinden natuurlijk!

2 It’s all about feelings!

Daten zal in 2023 voor singles om gevoelens draaien. Singles staan open voor het opbouwen van evenwichtige, respectvolle relaties, waarbij psychologie en liefde nauw samengaan. Hierbij zijn ze meer op zoek naar diepere verbindingen, omdat ze beter weten wie ze zelf zijn en wat ze zoeken. In 2023 kiezen singles eerder voor intelligentie en emotionele volwassenheid dan voor fysieke aantrekkingskracht – het is de diepere verbinding die telt!

3 Dating is magic!

We kunnen er niet meer omheen: spirituele compatibiliteit wordt steeds belangrijker in dateland! Veel singles die in 2023 op zoek zijn naar liefde zullen dit net zo waardevol vinden als sociale of psychologische compatibiliteit. Ze willen hun gewenste relatie manifesteren en laten zich leiden door de magische vonk – ook wel bekend als het lot.