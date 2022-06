Nu mensen meer uitgaan en het weer warmer wordt, worden de dating trends ook steeds warmer. Wat te doen tijdens deze lang uitgestelde summer of love en hoe voor te bereiden? Bumble, de female-first social networking app, signaleert dating trends die deze zomer de kop opsteken.

Hobby dating

Na twee jaar zijn festivals eindelijk weer terug. Volgens onderzoek van dating app Bumble zijn muziekfestivals dé plek om liefde te vinden. Ook bleek dat bijna tweederde (64%) muziek als onderwerp gebruikt om een gesprek te beginnen met een onbekende. De meest populaire muziekgenre badges in Nederland zijn Hip Hop, Rock en Techno. Misschien ontmoet je je liefde wel dansend in het vluchtige zomerlicht van een festival. Voor degenen die liever socializen onder het genot van een drankje, worden er ook vele wijnfestivals georganiseerd.

Van knutselen tot het starten van een eigen bedrijf – meer dan de helft van ons heeft nieuwe hobby’s en vaardigheden opgepikt (54%) sinds corona. In Nederland zijn enkele van de top interesses op Bumble: festivals, koken, sportschool, wijn, video games en koffie. 1 op de 4 (27%) van ons plant dates rond hobby’s. Door tijdens een date een van je hobbies te beoefenen kan je meteen kijken of en wat de raakvlakken zijn.

Power DPA

Na twee jaar van social distance, is men nu niet meer van elkaar af te houden. Power PDA is populair, het staat voor Public Displays of Affection. Wat betekent dat je fysiek contact hebt met je date in het openbaar. Een groot aantal singles staat hier voor open. Bumble deed onderzoek en 61% van de singles gaf aan dat ze na de pandemie meer open staan voor het in het openbaar tonen van affectie.

Bewust single

Deze zomer staat in het teken van het vinden van die speciale persoon: kwaliteit boven kwantiteit. Vooruitkijkend maken mensen een bewuste keuze om single te zijn, waarbij de meerderheid van de singles (56%) bewuster en doelbewuster omgaat met hoe en wanneer ze daten. Uit recent onderzoek is gebleken dat 46% van de Nederlanders vindt dat vrouwen prioriteit geven aan het vinden van een relatie wanneer ze daten. Daarentegen zegt slechts 14% dat dit van mannen wordt verwacht. Meer dan de helft van de ondervraagden in alle Europese landen (56%) vindt het belangrijk om zelfverzekerd uit te spreken wie je bent en wat je wilt, en bijna de helft van de Nederlanders (49%) vindt het belangrijk om het onderwerp ”gelijkheid” vroegtijdig aan de orde te stellen bij toekomstige afspraakjes en relaties.

Voor 1 op de 3 (32%) mensen op Bumble heeft de pandemie ervoor gezorgd dat ze hun wensen in een partner drastisch hebben veranderd. Meer dan de helft (58%) zegt nu prioriteit te geven aan emotionele beschikbaarheid en 1 op de 4 (23%) zegt minder te geven om uiterlijk. Consciousness is het nieuwe woord in dating!