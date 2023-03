Datingtermen 2023 – Dating Up, Groundhogging, Bad Pancake

Laatst geüpdatet op maart 7, 2023 by Redactie

Als mensen het hebben over ghosting en zombieing, hebben ze het niet over gekke functies in de nieuwste videogame, maar over de gewoonten (en slechte gewoonten!) van de datingwereld. We onthullen hier de top 10 datingtermen om te onthouden in 2023 – en hoe je kunt ontsnappen aan de negatieve effecten van sommige datingtrends.

1. Bad Pancake

Velen herinneren zich de eerste persoon die ze ontmoetten na een pijnlijke break-up. Toestaan? De Bad Pancake! Volgens de Bad Pancake theorie is de eerste liefde na een mislukte relatie gedoemd te mislukken; zoals de eerste pannenkoek die altijd mislukt. De pan is nog niet heet genoeg, de consistentie van het beslag is niet goed, hij is veel te vroeg gekeerd… Kortom: je was nog niet echt klaar. Helaas kun je de “Bad Pancake” nog steeds niet vermijden. Volgens de theorie is het essentieel om uiteindelijk een luchtige, smeltende Pancake juweel te creëren. Doe wat je moet doen!

2. Groundhogging

“Groundhog Day” – de groundhogging-trend is vernoemd naar deze filmklassieker. Het is afgeleid van het Engelse “groundhog”, in het Nederlands “marmot”. In de film herbeleeft de hoofdpersoon dezelfde dag keer op keer totdat hij beseft dat hij zijn levenshouding moet veranderen. Groundhogging beschrijft het vergelijkbare fenomeen van keer op keer daten met hetzelfde type persoon, maar toch hopen dat het deze keer anders zal zijn. Albert Einstein wist het al: “De definitie van krankzinnigheid is keer op keer hetzelfde doen en andere resultaten verwachten.” Nu is het tijd om te luisteren naar wat waarschijnlijk de grootste natuurkundige aller tijden is.

3. Orbiting

De lichte versie van ghosting. Sms’jes van de huidige datingpartner negeren zonder een reden op te geven is niet de Engelse manier. Ghosting zorgt ervoor dat de ene persoon als een geest uit het leven van de ander verdwijnt en niet meer reageert op sms’jes. Als je niet helemaal “in de ruimte verdwijnt”, maar blijft reageren op (meestal onschuldige) berichten zoals posts op sociale media of doorgestuurde TikToks, zit je op een tussenliggend niveau: Orbiting. Maar dat maakt de zaken niet noodzakelijkerwijs beter.

4. Zombieing

Na ghosting is vóór zombieing. Iedereen die een persoon heeft geghost, komt na een tijdje wel eens op het idee om “uit de dood op te staan” en neemt dan weer contact op. De “zombie” was geboren. Zombieing gaat over het opnieuw verbinden met iemand die je eerder hebt geghost.

5. Situationship

Vriendschap+, vrienden met bepaalde voordelen, friends with benefits – er zijn vele namen en vormen voor mensen die vrijblijvend met elkaar intimiteit delen. Het wordt ingewikkeld als er ook gevoelens in het spel zijn, zonder dat de deelnemers zich in een relatie wanen. Het gaat erom het moment samen te beleven zonder het formaat van de relatie te definiëren. Een term hiervoor ligt anno 2023 op ieders lippen: “Situationship” is de relatiestatus waartoe velen zich voelen wanneer ze in de verkennende fase van een relatie zitten, niet weten hoe ze hun huidige relatiesituatie moeten definiëren, of in een romantische relatie die (nog) niet de titel van een vaste relatie verdient.

6 Roaching

Een situatie die net zo onaangenaam is als een kakkerlak tegenkomen – dat is Roaching. In deze akelige datingtrend genieten twee daters midden in een zich ontvouwend liefdesverhaal: met tintelende buiken, hartkloppingen en alles wat daarbij hoort. Er werd echter niet expliciet vermeld dat dit een exclusieve relatie is. De “Roacher” maakt hier bewust gebruik van en ontmoet andere mensen zonder de andere dates erover te vertellen. Het meest populaire excuus zodra de zwendel openvliegt? De exclusiviteit is nooit expliciet vermeld… Kleine troost, mocht je je zorgen maken: je wilt toch niet met zo’n kakkerlak uitgaan.

7. Stashing

De datingpogingen lijken eindelijk hun vruchten af ​​te werpen: er is eindelijk een geschikte persoon gevonden! Je brengt samen tijd door, wordt verliefd en maakt samen plannen voor de toekomst. Als je erover nadenkt om een ​​huis te kopen, realiseer je je ineens dat je de familie nog niet eens hebt ontmoet. En waarom kwamen zijn vrienden nooit langs? Hoogstwaarschijnlijk ben je het slachtoffer geworden van de stashing trend. Stashers verbergen hun partner voor hun sociale omgeving, meestal om oneervolle redenen. Het loopt zelden goed af. Na zo’n relatie is het misschien de hoogste tijd voor een partner die je trots erkent.

8. Exting

Sms’en met je ex. De term ‘exting’ beschrijft de slechte gewoonte om uit verveling, nieuwsgierigheid of zelfs wraak weer contact op te nemen met je ex en een paar regels voor hem of haar te typen – zonder serieuze bedoelingen. Exting heeft echter twee betekenissen. Het kan ook de lelijke manier beschrijven om via sms met iemand uit elkaar te gaan: sms naar ex…

9. Pick-me -boys und Pick-me-g irls

“Take me!” – volgens deze theorie volgen vrouwen en mannen vaak verschillende strategieën om dit doel te bereiken zonder dit direct te communiceren. “Pick-me-girls” zouden hun gedrag aanpassen aan hoe ze denken dat hun partner het leuk zal vinden. ‘Pick-me-boys’ daarentegen proberen zichzelf te laten opvallen door kwaad over andere mannen te spreken en te benadrukken dat zij de ‘good guy’ zijn die vrouwen, na talloze slechte datingervaringen, zo wanhopig zoeken. Nogmaals, in plaats van te bezwijken voor het mooie uiterlijk van pick-me-boys, kan het zinvol zijn om na te denken over bewust daten.



Als je nadenkt over de momenteel heersende datingtrends, wordt één ding duidelijk: in veel situaties worden potentiële partners niet met respect behandeld. Of het nu gaat om lange stiltes, manipulatieve uitspraken of spelen met gevoelens, de partij in kwestie lijkt vaak niet op de hoogte te zijn – of het soms zelfs niet te schelen – dat ze hun date pijn doen. De oplossing voor dit probleem ligt in de laatste datingtrend op deze lijst:

10. Dating up

In tegenstelling tot wat vaak wordt aangenomen, gaat “Dating Up” niet (uitsluitend) over het vinden van een hogere sociale status door de juiste partner te kiezen. Integendeel, mensen die “updaten” streven het doel na om bewust en aandachtig op zoek te gaan naar een partner die ze bewonderen en die ze als mentor in het leven kunnen zien, die hen zal helpen hun wensen en dromen te realiseren, die ze verder zal ontwikkelen en die streeft voor succes (“succesmindset”) – hoe dit ook persoonlijk gedefinieerd mag worden.

Wederzijds respect is een integraal onderdeel van Dating Up. Je zoekt immers bewust een partner die een verrijking is voor je eigen leven, en vice versa. Dating up betekent ook dat je je eigen verlangens eerlijk en respectvol communiceert – zonder ghosting of spelletjes. Het gaat erom een ​​partner te vinden die je respecteert en je leven op een positieve manier aanvult.