Dave Chappelle en Chris Rock naar Nederland

Comedygiganten Chris Rock en Dave Chappelle staan woensdag 7 september samen in Ziggo Dome, Amsterdam. De legendarische Amerikaanse comedians geven elk een aparte show. De reguliere kaartverkoop start 10 juni via Ticketmaster.

Dave Chappelle is één van de bekendste en meest gewaardeerde comedians ooit. Hij wordt wereldwijd geprezen om zijn kenmerkende scherpe humor en zijn nietsontziende commentaar op het gebied van ras, populaire cultuur, seks, drugs, politiek en roem. Chappelle won talloze prijzen, waaronder diverse Emmy’s, Pollstar’s Comedy Tour Of The Year, en de prestigieuze Mark Twain Prize For American Humor.

De afgelopen jaren tourde Dave Chappelle intensief over de wereld. Als echte liefhebber staat hij net zo makkelijk in arena’s zoals Ziggo Dome en Madison Square Garden als intieme clubs als de Comedy Cellar of de Comedy Store, plekken waar hij regelmatig onaangekondigd opduikt.

De afgelopen jaren bracht hij op Netflix diverse indrukwekkende stand-up shows uit. Daarnaast staat ook het populaire sketchprogramma Chappelle’s Show, waarmee hij onder een groot publiek bekend werd, inmiddels op het platform. Bovendien was hij als acteur te zien in onder meer A Star is Born, Spike Lee’s Chi-Raq, You’ve Got Mail, Half Baked, The Nutty Professor en Robin Hood: Men in Tights.

Chris Rock heeft minstens zoveel credits op het witte doek. Hij schitterde in blockbusters als Beverly Hills Cop, CB4, Dr Dolittle, Lethal Weapon, Dogma, Nurse Betty, Madagascar, Bee Movie en Grown Ups. Op televisie was hij in de jaren negentig één van de bekendste comedians in het legendarische programma Saturday Night Live, en stond hij aan de wieg van de serie Everybody Hates Chris. Het leverde hem een indrukwekkende serie Emmy’s en Grammy’s op.

Begin jaren negentig maakte Chris Rock als stand-up comedian furore en werd wereldberoemd met zijn HBO specials Big Ass Jokes en Bring The Pain. Na een lange afwezigheid keerde hij een jaar of vijf geleden terug op de podia en stond toen ook in de Ziggo Dome. Zijn geweldige voorstelling is in twee versies te zien op Netflix en toont weer aan waarom Chris Rock één van de beste comedians ter wereld is: hij weet als geen ander triviale onderwerpen te mixen met uitgesproken meningen over maatschappelijke kwesties.

DAVE CHAPPELLE & CHRIS ROCK

Woensdag 7 september 2022 | Ziggo Dome, Amsterdam

Aanvang: 20.00 uur | Entree: v.a. € 84 (incl. servicekosten)

De kaartverkoop start vrijdag om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).