De 5 voornaamste redenen om je winter in Innsbruck door te brengen

De winter komt er weer aan en in dit seizoen laat Innsbruck zich van haar mooiste kant zien. Je kunt er ontspannen en genieten maar ook actief en sportief zijn. Met onze 5 insidertips krijg je het perfecte beeld van het prachtige en bovenal veelzijdige Innsbruck!

1. Skiplezier ontmoet stadsflair: De SKI plus CITY Pas maakt het allemaal mogelijk!

Carven en powderen in het skiresort Kühtai en op de Stubaier gletsjer? Sightseeing en shoppen in de hoofdstad van Tirol, Innsbruck? Of chillen en relaxen in het warme water in de pool? Met de SKI plus CITY Pas Stubai Innsbruck hoef je niet lang na te denken of te plannen, alles is namelijk inbegrepen! Dit geeft jou de ruimte om spontaan te beslissen, te doen en te genieten. Met de SKI plus CITY Pas kun je gebruik maken van 13 skigebieden, verder zijn er 22 belevingen in de stad voor je beschikbaar en kun je in de drie zwembaden zwemmen. Het beste van alles: de skibus en de hop on–hop off bus Sightseer zijn natuurlijk ook inbegrepen. Zo is het vervoer naar je uitstapje iedere dag gegarandeerd!

2. De prachtige kerstmarkten van Innsbruck

Verheug jij je ook ieder jaar weer op de kerst periode? In Innsbruck vind je de ultieme kerstsfeer met de geur van gebraden kastanjes en glühwein, kerstmuziek en de besneeuwde bergen om je heen. Kerstmis is altijd een bijzondere periode voor Innsbruck. Je kunt de grote kerstboom voor het huis met het Gouden Dak bezoeken, of je kunt van de lekkernijen genieten die worden verkocht op de kerstmarkten. Een echte aanrader is LUMAGICA Innsbruck. Het lichtjes park in de Hoftuin met zijn magische licht ensceneringen laat alle ogen stralen.

3. Wil je even wat anders doen dan skiën?

De regio Innsbruck is natuurlijk zeer geschikt om de pistes te betreden, maar wie denkt dat dit de enige winteractiviteit is vergist zich! Ervaar dan de afwisselende winter belevenissen met een winteractief-programma. Een paar van deze belevenissen zijn bijvoorbeeld de winterwandelingen, langlauf-uitstapjes en de snuffel-skitochten onder de begeleiding van een ervaren gids. Het beste van alles: het winteractief-programma is bij de gratis gastenkaart Welcome Card inbegrepen.

4. De winter-events in de regio Innsbruck

Heb je even een korte adempauze nodig? Mooi! Want dan kun je van 2 tot 4 december 2022 genieten van de wereldbekerwedstrijden rodelen in Innsbruck-Igls. Hier kun je in het Olympia-ijskanaal de top van de rodel wereld door de bochten zien vliegen. Je kunt ook ervoor kiezen om op 10 en 11 december 2022 te genieten van traditionele liederen. Direct na het nieuwe jaar, vindt ook op 3 en 4 januari in het Bergisel-stadion het legendarische Vierschansentoernooi plaats. Hier kun je genieten van de beste skischans-springers gedurende dit tweedaagse toernooi.

5. Ski-free-weken in Kühtai met gratis skipas

Voor iedereen die echt niet meer kan wachten heeft Innsbruck een bijzondere winter-warming up: in het skiresort Kühtai start het skiseizoen dankzij de hoogteligging van 2.020 meter al begin december onder het motto ‘Ski in – Ski out – Ski free’. Check in bij één van de partner accommodaties in de periode van 2 tot 23 december 2022, haal voor jezelf vanaf 3 overnachtingen een gratis skipas af en maak al gelijk gebruik van de pistes. Gelukkig heb je de auto niet nodig want bij ieder hotel ben je slechts binnen een paar stappen bij de ingang van de lift of zelfs direct op de piste.