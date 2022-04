Na het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben vrouwen in Nederland zich massaal op de arbeidsmarkt gegooid. Gedaan waren de dagen dat vrouwen afhankelijk waren van hun man, dames kunnen vandaag de dag zelf hun kost verdienen, in welke sector ze dan ook willen.

Het kan dan ook als een verrassing overkomen als je leest dat de laatste jaren heel wat vrouwen terug thuis blijven … zijn we aan een regressie bezig?

Helemaal niet, dit komt gewoon door een sterke toename aan het aantal mensen die van thuis uit een inkomen verdienen!

En al zeker wegens de hele situatie met lockdowns is het percentage vrouwen (en mannen) dat aan thuiswerk doet sterk gestegen.

Hoewel de opties om van thuis uit een inkomen te verdienen talrijk zijn, blijft dit vaak nog redelijk beperkt in vergelijking met het totale aanbod aan jobs, en bijlange niet alle functies zijn geschikt voor thuiswerk.

Heb je zelf ook wel zin om files te vermijden en gewoon vanuit je gezellige woonkamer je geld te verdienen? Lees dan zeker verder, want we geven je de 7 beste opties voor thuiswerk.

Freelancing

Om te beginnen kunnen we stellen dat er twee grote categorieën zijn van thuiswerk:

• Je werkt op afstand voor een bedrijf of overheid

• Je werkt voor jezelf

Beide categorieën hebben voor- en nadelen. Voor jezelf werken geeft je heel wat vrijheid (je hebt immers geen baas meer), en op afstand voor iemand anders werken geeft je wat meer zekerheid.

Als je voor jezelf wil beginnen werken, dan zal dit wellicht als “freelancer” zijn, een ZZP’er (Zelfstandige Zonder Personeel).

Met een titel als freelancer kan je natuurlijk alle richtingen uit, maar ze komen allemaal neer op hetzelfde principe: Je kiest een bepaalde niche/sector en voert dan opdrachten uit voor klanten.

Er zijn geen verdere verplichtingen, je bent dus volledig vrij om een opdracht aan te nemen of te weigeren.

Je kan in de meeste gevallen ook kiezen waar en wanneer je werkt, en je klanten zullen er niet om malen – gesteld dat je de deadlines haalt.

Populaire en lucratieve opties om als freelancer aan de slag te gaan zijn:

• IT/programmeur/web ontwikkelaar

• Social media manager

• Consulting/coaching

• Copy writing

• Grafisch artiest

• Vertalen

• Proeflezen en editing

Merk op dat je al deze opties ook kan uitvoeren in loondienst bij een bepaald bedrijf, dus als je dat liever hebt, is dat zeker ook mogelijk.

Klantendienst

Bijna elk bedrijf heeft een capabele klantendienst nodig, en als je goed met mensen kan omgaan en tegen wat stress kunt, is dit misschien wel wat voor jou.

De meeste klantendiensten worden tegenwoordig niet meer “in-house” gehouden. Hiermee bedoelen we dat bedrijven zelf geen personeel aanwerven om hun klantenservice te regelen, maar dat ze daarentegen een professioneel en gespecialiseerd “klantendienst” bedrijf inhuren.

Dat bedrijf werkt dan voor meerdere andere bedrijven, en hun agenten bedienen via de telefoon of via live chat de klanten van die bedrijven.

Het leuke hieraan is dat je dit meestal van thuis uit kan doen, dat je hiermee heel wat kan bijleren over bepaalde sectoren, je beter leert omgaan met mensen, enzovoort.

Wat betreft soorten bedrijven waarvoor je zal ingezet worden kan dit echt alle richtingen uit. De meest waarschijnlijke opties zijn webshops zoals Bol.com, maar het kunnen evengoed autodealers of videogamewebsites zijn, of zelfs dat nieuwe online casino waar je af en toe eens reclame over ziet.

Bloggen

Als je zelf graag schrijft en een bepaalde passie hebt, kan je hier wellicht geld mee verdienen door middel van een blog.

Zelf een website opstarten kan vandaag de dag in minder dan een uurtje dankzij systemen zoals WordPress, dus dat is een zeer lage drempel.

Via je blog kan je over tal van onderwerpen schrijven, maar we kunnen we je wel aanraden om een duidelijke niche te kiezen, zodat het duidelijk is voor zowel je publiek als voor zoekmachines zoals Google waarover je site gaat.

Zo zal je meer verkeer aantrekken, en dus ook meer geld verdienen.

De mogelijkheden om een inkomen te verdienen met een blog zijn talrijk, en je bent heus niet beperkt tot alleen maar advertenties.

Andere opties zijn affiliate marketing, gesponsorde posts schrijven, backlinks verkopen, donaties van je publiek, producten verkopen, enzovoort.

Hou wel in gedachten dat het vaak maanden tot zelfs jaren zal duren voordat je geld verdient met je blog, dus begin hier niet aan als je dat er niet voor over hebt.

e-Commerce

e-Commerce staat voor “electronic commerce” en komt simpelweg neer op online producten verkopen.

Bol.com is een voorbeeld van een e-Commercewinkel.

Net als een blog is het vandaag de dag heel eenvoudig om zelf een webshop op te richten via diensten zoals Shopify.

Ja, dit zal je een beetje geld kosten in het begin, maar je kan er wel heel goed mee verdienen.

Ook hier is het zaak dat je een duidelijke niche kiest, want als je gewoon zomaar wat begint te verkopen zal je weinig klanten aantrekken – er zijn immers reeds honderden, duizenden andere webshops op de markt.

Specialiseer je, en richt je op een bepaald doelpubliek.

YouTube

Iedereen met een camera en een microfoon (of gewoon een smartphone/tablet!) kan geld beginnen verdienen met YouTube.

Als je graag voor de camera staat en een leuke persoonlijkheid hebt, dan is dit zeker een optie om te overwegen.

Je kan over van alles en nog wat praten: je eigen leven, je mening over dit of dat, videogames, voeding, muziek, noem maar op.

Maar net als de vorige opties is het belangrijk dat je een bepaalde richting ingaat, en je daar volledig op richt.

Het moet duidelijk zijn waar je kanaal over gaat, zo zal je sneller trouwe kijkers aantrekken en goed beginnen verdienen.

Geld verdienen met YouTube gaat min of meer op dezelfde manieren als bloggen, waarbij advertenties en producten verkopen wellicht de meest prominente zijn.

Reisagent

De dagen dat een reisagent in een kantoor op locatie zit en klanten daar ontvangt zijn al lang voorbij.

Vandaag de dag ligt deze sector bijna volledig online, en omdat je alle vluchten van min of meer alle luchtvaartmaatschappijen via het internet kan raadplegen, net als het boeken van hotels, kan je zonder problemen een gedetailleerd reisplan opstellen via het internet.

Je kan voor een bedrijf gaan werken, of aan de slag gaan als zelfstandig reisagent.

Mensen komen dan bij jou, geven jou hun wensen, en jij gaat dan aan de slag om volledig online alle opties te overlopen en een reisplan op te stellen.

Virtuele assistent

Als virtuele assistent zal je klanten bijstaan in meer of meer alles wat zij of hun bedrijf nodig hebben.

Je kan ook voor individuen werken, bijvoorbeeld als assistent van een freelance vertaler.

Jouw takenpakket zal dan ook sterk afhangen van de sector van jouw klanten, maar doorgaans kan je je verwachten aan zaken zoals documenten opstellen, mails verzenden, contact leggen met andere personen, vluchten boeken, betalingen doorvoeren, noem maar op.

De vrijheid die je hebt als virtuele assistent zal afhangen van de situatie en de klant. Voor de ene persoon zal het niet veel uitmaken wanneer je je taken doet, voor de andere zal je je aan een strak werkschema moeten houden.