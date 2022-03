De 9 smerigste plekken in je huis volgens experts

De plek waar we wonen moet veilig, schoon en virusvrij zijn. En bij het schoonmaken van onze respectievelijke woonruimtes zijn er plekken waar we bijzondere aandacht aan moeten besteden. Hier zijn negen van de smerigste plekken in je huis.

Knoppen, schakelaars en handgrepen

Dit zijn de dingen die we vaak aanraken – deurknoppen, lichtschakelaars, handgrepen van verschillende apparatuur zoals magnetrons en koelkasten. Het is geen verrassing waarom veel ziekteverwekkers op deze plekken op de loer liggen.

Lees ook: 11 slimme voorjaarsschoonmaak hacks

Trapleuning

Of het nu de balustrade in je veranda of balkon is of de balustrade in je trap, één ding is waar: veel handen raken ze dagelijks aan, vooral op momenten dat je gasten in je huis hebt. De aanwezigheid van vuil en ziektekiemen vereist dat je er meer aandacht aan besteedt bij het schoonmaken van je huis.

Toetsenborden en afstandsbedieningen

We gebruiken toetsenborden en afstandsbedieningen voor vrije tijd en werk. Dit betekent dat we ze de hele dag door vaak aanraken. Dit maakt deze items de thuisbasis van een overvloed aan ziektekiemen en andere micro-organismen.

Matras

Volwassenen brengen ongeveer zeven tot negen uur slapend door; kinderen, rond de 10. Als je huisdieren zoals honden hebt, zijn er gevallen waarin ze ook wat tijd op je bed doorbrengen. Hierdoor zit je matras vol met onder andere dode huidcellen en huisstofmijt.

De keuken

De keuken is een gevoelig gebied voor vuil en bacteriën. Van je werkbladen tot snijplanken tot koffiezetapparaten en sponzen, veel items in de keuken wemelen van schadelijke ziekteverwekkers.

De badkamer

Net als je keuken is ook je badkamer een vieze plek. Naast wat het blote oog kan zien, bevatten badkamerarmaturen, muren en vloeren eigenlijk een groot aantal micro-organismen die moeten worden schoongemaakt.

De wasruimte

In de wasruimte leggen we onze vuile kleren. Het is dus niet meer dan logisch om het te beschouwen als een van de smerigste plekken in ons huis. Let bij het schoonmaken van dit onderdeel niet alleen op de wasmachine, maar let ook op wasmatten en -manden.

Vuilnisbakken

Vuilnisbakken zijn niet alleen vies, ze geven ook een vieze geur af. Het staat buiten kijf dat deze items periodiek moeten worden schoongemaakt.

Lees ook: Zo doe je de voorjaarsschoonmaak volgens de Konmari methode

Muren

Bij een grondige reiniging van een huis moet je de muren schrobben. Dit is een essentiële stap in elk reinigingsproces omdat muren hoge concentraties bacteriën, virussen en ander vuil bevatten. Afgezien van deze stoffen kan schimmel ook groeien, vooral in muren in ruimtes van je huis die vochtiger zijn (bijv. de kelder).