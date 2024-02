De alles-wat-je-moet-weten guide om jouw vriendinnen te verrassen op ‘Galentine’s Day’

Laatst geüpdatet op februari 12, 2024 by Redactie

Als het gaat om het vieren van vrouwelijke vriendschappen en het omarmen van girl power, is er geen betere dag dan ‘Galentine’s Day’! Op 13 februari, de dag voor Valentijn, wordt de nadruk gelegd op het vieren van jouw gals in plaats van romantische relaties. Dé gelegenheid om je vriendinnen extra in het zonnetje te zetten. Datingapp Fruitz verzamelde vijf leuke tips om de vrouwen van wie je het meest houdt te verrassen en deze vreugdevolle dag samen met hen te vieren!



De (onofficiële) feestdag is bedacht door het fictieve, onbevreesde personage Leslie Knope uit de serie ‘Parks and Recreation’. In de aflevering van 2010, toepasselijk getiteld “Galentine’s Day”, nodigt Leslie haar beste vriendinnen uit voor een brunch vol wafels en liefde. “Elke 13 februari laten mijn vriendinnen en ik onze mannen thuis, en dan komen we samen, gewoon om te ontspannen en te genieten op z’n Galentine’s”, klinkt het bij Leslie Knope.



Hoewel de manier waarop Galentine’s Day gevierd wordt voor iedereen anders kan zijn (er zijn namelijk geen specifieke regels, letterlijk alles is mogelijk), is het essentiële doel van G-Day de viering van de onverbrekelijke band met je vriendinnen. Want of jullie nu single zijn of niet, op deze dag wordt extra liefde en aandacht aan elkaar geschonken dan op eender welke (feest)dag ook. Daarom verzamelde de datingapp Fruitz vijf leuke ideeën om op deze speciale dag jouw beste vriendinnen in de watten te leggen en ze te bedanken voor de mooie vriendschap die jullie hebben.

1. Trek je kookschort aan voor een surprise brunch

Wie brunch zegt, zegt (alcoholvrije) mimosas! Verzamel je girlfriends voor de beste Galentine’s brunch van het jaar en trakteer hen op fluffy blueberry pancakes, eggs benedict met avocado, kleurrijke smoothies en zelfgemaakte scones. Trek je mooiste outfit aan en leg samen de meest onvergetelijke momenten vast. Cheers op een heerlijke brunch en op de beste vriendschappen!

2. Stel een quiz over jullie vriendschap samen

Organiseer de ultieme vriendschap quiz over en voor jouw besties. Verwacht een zowel grappige als emotionele reis door jullie gezamenlijke verleden en maak je klaar voor een avond vol verrassingen en uitdagende vragen als “wie heeft de meeste one-night stands op haar naam staan?” en “wat kunnen we ons nog herinneren van onze allereerste vakantie samen?”. Let the games begin!

3. Organiseer een ‘sip & paint’ workshop

Lekker drankje in de ene hand, penseel in de andere. Laat tijdens een ‘sip & paint’ avond jullie creativiteit volledig los op een canvas met behulp van verf, kwasten, glitters, stickers… Extra tip: werk rond een specifiek thema, zoals bijvoorbeeld een leuke herinnering uit het verleden die jullie samen beleefden. De nodige beats op de achtergrond maken jullie Galentine’s Day helemaal compleet.

4. Stel een fotoalbum samen

Stap samen met je vriendinnen in de wereld van creativiteit en ga aan de slag met een origineel DIY-fotoalbum! Knip, plak en versier jullie favoriete foto’s, voeg inspirerende quotes of anekdotes toe die de sfeer van de foto’s aanvullen en houd de laatste pagina’s vrij voor toekomstige avonturen die jullie samen nog willen beleven.

5. DIY personalized gifts

Til jullie ‘Galentine’s Day’ naar een hoger niveau en voorzie voor elke member van je squad een gepersonaliseerd cadeautje. Zo laat je niet enkel blijken hoeveel de vriendschap voor jou betekent, maar toon je ook nog eens hoe goed je jouw vriendinnen kent. Denk eens goed na over welke kleine, leuke attentie jouw vriendinnen helemaal doen stralen. Verwen hen bijvoorbeeld met gepersonaliseerde scrunchies, een fleurig boeket droogbloemen met hun favoriete bloemen of een handgemaakte kandelaar.

Happy Galentine's Day gals!