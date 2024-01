‘De Bachelor’: niet één, maar twee begeerlijke vrijgezellen op zoek naar de ware

Laatst geüpdatet op januari 15, 2024 by Redactie

Bereid je voor op een romantisch spektakel als nooit tevoren in Videoland Original realityserie ‘De Bachelor.’ Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis van het iconische liefdessprookje, staan er maar liefst twee charismatische mannen centraal. Advocaat Paul (31, rechts op de foto) en vastgoedondernemer Rien (33, links op de foto) nemen de sprong in het diepe in de zoektocht naar ware liefde. Dit seizoen vormen de idyllische stranden en zwoele avonden van het paradijselijke Zanzibar hét perfecte decor voor romantiek. De presentatie is opnieuw in handen van Monica Geuze. ‘De Bachelor’ is vanaf 7 maart wekelijks te streamen, exclusief bij Videoland.



Presentatrice Monica Geuze: “Twee mannen die dit romantische avontuur aangaan: dat betekent een twee keer zo groot avontuur en een dubbele dosis romantiek. Ik kan niet wachten om Paul en Rien bij te staan in hun zoektocht naar de ware liefde vanaf het prachtige Zanzibar. De opnames zijn net begonnen en ik kan je nu al vertellen: dit seizoen wordt onvergetelijk!”

Paul, 31 jaar

Paul is topadvocaat en komt via zijn werk op de meest flamboyante en exclusieve feesten. Toch geniet hij het meest van een Amsterdamse kroeg of een leuk festival. Voor Paul is zijn familie het allerbelangrijkst en hij reist dan ook het liefst samen met zijn zus de hele wereld over. Hij lijkt alles te hebben, behalve de liefde waar hij zo naar snakt. Paul zoekt een vrouw met wie hij zijn kijk op het leven deelt en met wie hij kan lachen: iemand die anders is dan anderen en buiten de lijntjes kleurt.

Rien, 33 jaar

Riens leven lijkt één groot sprookje: hij woont op Ibiza, neemt elke dag een frisse ochtendduik in de zee, is vastgoedondernemer en is lief en avontuurlijk. Hij kent álle romantische plekjes van het eiland op zijn duim en staat te popelen om zijn toekomstige liefde onder te dompelen in het ultieme eilandbestaan. Rien valt op uiteenlopende types, maar kijkt vooral of het op zielsniveau klikt. Hij is ten slotte op zoek naar de moeder van zijn kinderen.



‘De Bachelor’ wordt geproduceerd door Warner Bros. International TV Productions en is vanaf 7 maart wekelijks te streamen, exclusief bij Videoland.



Fotocredit: Jasper Suyk