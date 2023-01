De Bachelorette is binnenkort te zien bij Videoland

Laatst geüpdatet op januari 6, 2023 by Redactie

Sylvia Geersen is, na een tumultueus liefdesleven, klaar voor haar nieuwe, grote liefde die ze hoopt te vinden via het programma ‘De Bachelorette’ bij Videoland. Op 2 februari begint ‘De Bachelorette’ bij Videoland. Wie zal het hart van Sylvia Geersen veroveren in het nieuwe seizoen bij Videoland?

Monica Geuze zal Sylvia bijstaan in haarzoektocht naar de liefde op een droomlocatie in Zuid-Afrika. Hier gaat Sylvia een groep charmante, zelfstandige en vrijgezelle mannen leren kennen. Via de iconische ‘rozenceremonie’ valt er iedere week een kandidaat af. Wie blijft over en verovert het hart van onze Rotterdamse Bachelorette?



Sylvia Geersen: “Ik heb zo’n ongelofelijk veel zin in dit nieuwe avontuur. Ondanks dat ik al een en ander meegemaakt heb, blijf ik in de liefde geloven en hou ik van romantiek! Daarom zou ik het oprecht geweldig vinden om via dit heerlijke programma mijn droomman te vinden. Ik hoop ook echt dat er zich leuke, lieve, grappige, enthousiaste en natuurlijk aantrekkelijke mannen aanmelden die met mij op een mooie liefdesreis durven te gaan!”



‘De Bachelorette’ is een populaire datingshow die sinds 2003 in meerdere landen te zien is. Na het succesvolle eerste seizoen en twee seizoenen van ‘De Bachelor’ is Sylvia de vierde single die de hoofdrol zal spelen in de reeks vol liefde, spanning en sensatie.



‘De Bachelorette’ wordt geproduceerd door Warner Bros. International TV Productions Nederland is vanaf 2 februari exclusief te zien bij Videoland.



De Bachelorette

2 februari 2023 00:00 uur



Foto: Jasper Suyk