De back-to-school gids: duurzame tips voor een frisse start

De zomervakantie loopt op z’n einde en het nieuwe schooljaar staat voor de deur. Tijd om die school-, werk- en sportoutfits weer klaar te leggen! Of je nu kleerkast van je kinderen klaar maakt voor school of jezelf voorbereidt om weer aan de slag te gaan, de wasexperts van Ecover staan voor je klaar. Ze delen hun beste tips voor een vlekkeloze wasroutine. Zo maak je je niet alleen klaar voor een frisse start, maar draag je ook bij aan een schonere wereld – dat is pas een goede les om mee te beginnen!

💧Hup, weg met die sportgeurtjes

Na urenlang rondlopen tijdens de zomerse dagen, ontkom je er niet aan dat de sportkleding van je kinderen een eigen leven gaat leiden. Om die lastige zweetvlekken aan te pakken, is een koude wasbeurt de beste keuze. Een wasprogramma op 20 graden doet wonderen! Dit is niet alleen vriendelijker voor onze planeet (en je portemonnee!), het voorkomt ook ingedroogde zweetplekken.

♻️Een tweede kans voor tweedehands

Met de snelheid waarmee kinderen groeien, zijn tweedehands schoolspullen een fantastische manier om geld te besparen én groener te leven. Zet een reminder voor school weer begint om te checken of alle items zoals turnschoenen en bijbehorende kleding nog passen. En als ze nog passen, check of ze nog niet versleten zijn. Anders is Vinted je beste vriend voor een goede set aan tweedehands spullen. Denk hierbij ook aan boekentassen, regenbroeken en -jassen voor de vele fietsritten naar school in het typisch Nederlandse najaarsweer.

🎒Ook de boekentas kan weer back-to-school

Grote kans dat bij de start van de zomer niet goed is opgelet of de boekentas en turnzak goed leeg waren. Aan het einde van de vakantie kan je dan voor een onverwachte verrassing komen te staan met een verloren fruitbakje of stinkende sportsok. Een van de slimste trucjes om nieuw leven in de schooltassen te blazen, is een goede wasbeurt. Heb je een zachte zak, doe dan een handwas. Laat de zak goed weken en gebruik een zachte borstel om vuil voorzichtig te verwijderen. Spoel de zak grondig uit om zeepresten te verwijderen. Stevige boekentassen kunnen wel veilig in de wasmachine. Plaats die in een waszak of kussensloop om beschadiging te voorkomen en gebruik een mild wasprogramma. Extra tip voor een frisse geur: leg een geurzakje in de boekentas terwijl het droogt.

⏰ Terug in het ritme

Als de scholen weer starten, dan betekent dat ook weer meer structuur en op tijd naar bed. Maar de weekplanning bepalen met alle schooltijden, sport en hobby’s is voor een kind niet zo makkelijk. Een handige tool is een whiteboard of krijtbord met een familieplanning om een goed overzicht te creëren. Krijt en stift kunnen alleen voor vervelende vlekken in je kleding zorgen, maar daar hebben we tips voor. Voor krijt: bevochtig een doek met witte azijn en dep de vlek voorzichtig. Laat het enkele minuten intrekken voordat je het kledingstuk wast. Voor inkt: gebruik isopropylalcohol (wrijvingsalcohol). Dep een watje of doekje met alcohol op de vlek. Alcohol werkt goed bij het oplossen van dit soort inktvlekken. Heb je dit niet, dan kun je afwasmiddel met water mengen en op de vlek deppen met een schone doek.

🌿Voor de gevoelige huid

Kinderen hebben vaak een gevoeligere huid dan volwassenen. Als jouw kind vatbaar is voor irritaties, kies dan voor een zachter wasmiddel. Ecover’s Zero wasmiddel is dan een aanrader. Gemaakt van plantaardige ingrediënten en zonder geurstoffen en enzymen om het risico op allergieën te minimaliseren, is het perfect om irritaties te voorkomen en die glimlach op het gezicht van je kind te behouden.