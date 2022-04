De Backstreet Boys hebben Europese tourdata aangekondigd

De Backstreet Boys, één van de bestverkopende bands aller tijden, hebben hun Britse en Europese tourdata aangekondigd voor hun DNA World Tour. Op zondag 9 oktober 2022 staan ze met hun DNA World Tour in Ziggo Dome, Amsterdam. De reguliere kaartverkoop voor dit concert start aanstaande vrijdag 8 april om 10:00 uur via Ticketmaster. Leden van de Backstreet Army Fan Club hebben toegang tot presale tickets die vanaf woensdag 6 april in de verkoop gaan.

De groep trad voor het laatst op in Europa in 2019 en verkocht toen meer dan 350.000 tickets. De DNA World Tour, geproduceerd door Live Nation, begint dit weekend op de Las Vegas Strip met vier shows in het Colosseum in Caesars Palace. Backstreet Boys doneren een deel van de kaartverkoop van hun DNA World Tour 2022 aan UNHRC, de VN vluchtelingenorganisatie. Deze bijdrage is bestemd voor de vluchtelingen uit Oekraïne en buurlanden. Bezoek hun website voor meer informatie.

De band heeft de eerste aflevering van hun nieuwe documentaireserie Making Of The DNA Tour uitgebracht. Fans kunnen een kijkje nemen in de voorbereiding op hun langverwachte wereldtournee. Bekijk de eerste aflevering hier! Extra afleveringen verschijnen op het YouTube kanaal van de Backstreet Boys.

BACKSTREET BOYS | DNA WORLD TOUR 2022

Zondag 9 oktober 2022 | Ziggo Dome – Amsterdam

Aanvang: 20:00 uur | Entree: Vanaf €56,- (incl. servicekosten)

De reguliere kaartverkoop voor het concert start aanstaande vrijdag om 10.00 uur via www.ticketmaster.nl en 0900 – 300 1250 (60 cpm).