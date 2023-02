De badkamertrends van 2023

Laatst geüpdatet op februari 3, 2023 by Redactie

Badkamers zijn tegenwoordig niet langer alleen praktische ruimtes, maar een stijlvolle plek om helemaal tot rust te komen. In 2023 ontwikkelen de badkamertrends zich naar badkamers met meer luxe en comfort. Natuurlijke materialen, duurzaamheid en wellness komen veelvuldig terug en er is altijd wel een trend te vinden die aansluit op je persoonlijke wensen en voorkeuren. Lees snel verder en ontdekt wat de nieuwste trends zijn.

Natuurlijke materialen en kleuren in de badkamer

Natuurlijke materialen en kleuren spelen een belangrijke rol in de badkamerontwerpen van 2023. De nadruk ligt op het creëren van een rustgevende en ontspannende sfeer met materialen zoals hout, steen en aardetinten. Zwarte douchewanden en regendouches versterken dit effect door de nadruk te leggen op een moderne en luxe uitstraling.

Een wellnessbeleving in eigen huis

Een moderne wellnessbeleving is ook een veelgevraagde trend in 2023. Regendouches en verrijkende producten, zoals whirlpool baden, Sunshowers en stoomcabines, zijn perfect om een wellnessbeleving te creëren in de badkamer.

Mix & match

Mix & match stijlen en accessoires zijn trending in 2023. Dit betekent dat je bijvoorbeeld een zwarte douchewand kunt combineren met subtiele kleuren, patronen en texturen om een unieke en opvallende look in de badkamer te creëren. Combineer bijvoorbeeld een zwarte badkamer met een unieke hexagon muur of combineer een Scandinavische badkamerstijl met stijlvol mozaïek.



Alles is mogelijk in 2023. Let echter wel op dat je niet te veel verschillende materialen en kleuren combineert. Hierdoor oogt de ruimte snel druk en chaotisch, terwijl de badkamer juist een plek is om te ontspannen na een lange dag werken.

Minimalistische en functionele badkamerontwerpen

Ook minimalistische en functionele badkamerontwerpen zijn dit jaar een trend, net als voorgaande jaren. Een minimalistische badkamer wordt gekenmerkt door eenvoud, rust en comfort. Kies daarom lichte, neutrale kleuren zoals beige en grijs.



Ben je op zoek naar een minimalistische badkamerstijl? Een industriële badkamer is hier een goed voorbeeld van. Is dit niet helemaal wat je zoekt? Kies dan voor een eenvoudige, grijze badkamer.



Duurzaam en milieubewust

Duurzaamheid is een steeds belangrijker aspect in onze levens en onze badkamers zijn daar geen uitzondering op. In 2023 zien we dat steeds meer mensen kiezen voor duurzame en milieubewuste producten en materialen voor hun badkamers. Denk hierbij aan waterbesparende douchekoppen, ledverlichting en ecovriendelijke verzorgingsproducten.



Wist je dat steeds meer mensen kiezen voor natuurlijke materialen, zoals hout, steen en aardewerk, die beter in balans zijn met de natuur en de omgeving? Door bewuste keuzes te maken, kun je niet alleen je eigen comfort en stijl verbeteren, maar ook je steentje bijdragen aan een beter milieu!