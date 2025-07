De basis leggen voor leren schrijven

Laatst geüpdatet op juli 3, 2025 by Redactie

Leren schrijven is een van de belangrijkste mijlpalen in de vroege kindertijd, maar het gebeurt niet in één keer. Kinderen ontwikkelen schrijfvaardigheden in de loop van de tijd, van onleesbare krabbels tot het schrijven van letters en woorden. Hoewel kinderen in hun eigen tempo vooruitgang boeken, kunnen gezinnen de vroege schrijfontwikkeling helpen bevorderen. We bieden gezinnen dit inzicht en advies.

Mijlpalen in het vroege schrijven

Schrijven begint al in de vroege peutertijd, rond de 18-24 maanden. De vroegste ontwikkelingsmijlpaal is wanneer kinderen met een kleurpotlood op papier krabbelen.



Vanaf 2-3 jaar tekenen kinderen vaak vormen en vertellen ze wat ze schrijven. Ouders moeten oprechte interesse tonen om zelfvertrouwen en interesse te kweken. Vraag je kinderen om te lezen wat ze schrijven, want dit helpt de verbinding te leggen tussen de markeringen op papier en gedachten en ideeën. Van kinderen jonger dan 3 jaar wordt niet verwacht dat ze herkenbare letters schrijven. Moedig ze in plaats daarvan aan om zonder beperkingen markeringen op papier te maken, zodat ze zich vrij kunnen uiten.



Rond de leeftijd van 3-5 jaar beginnen kinderen over te stappen van schrijven (markeringen maken) naar handschrift, de geformaliseerde beweging van het maken van cijfers en letters in herkenbare vormen. Het is essentieel dat ouders het schrijven van hun kinderen waarderen, ongeacht wat er op het papier staat, en hen de gelegenheid bieden om regelmatig te schrijven. Kinderen op deze leeftijd schrijven letters vaak op verschillende manieren. Het is bijvoorbeeld gebruikelijk dat letters achterstevoren of van rechts naar links staan. Dit is geen reden tot bezorgdheid; dit is een natuurlijk onderdeel van het ontwikkelingsproces.

Schrijven ondersteunt lezen (en omgekeerd)

Lees- en schrijfvaardigheden ontwikkelen zich gelijktijdig en versterken elkaar. Door te schrijven experimenteren kinderen met hoe geschreven taal werkt; leren gaat van links naar rechts en van boven naar beneden. Door spelling te schatten – door hun kennis van lettervormen en -klanken te gebruiken om te proberen woorden te schrijven – beginnen ze de code van het lezen te doorbreken. Bovendien ondersteunen kinderen bij het schrijven van verhalen het begrip en de ontwikkeling van gesproken taal, wat cruciaal is voor de leesontwikkeling.

Stimuleer schrijven thuis

Maak schrijven onderdeel van het dagelijks leven. Hoewel het beschikbaar houden van papier en schrijfgerei een begin is, zullen materialen alleen niet spontaan schrijfervaringen creëren. Kinderen willen van nature betrokken zijn bij dingen die ze zien, dus ouders en oudere broers en zussen zouden als schrijfvoorbeelden moeten dienen. Vraag je kinderen bijvoorbeeld om hun eigen lijstjes te maken bij het schrijven van een boodschappenlijstje. Laat kinderen hun eigen bedankbriefje schrijven als jij een bedankbriefje schrijft.



De ontwikkeling van de fijne motoriek is ook essentieel. Een manier om dit te doen is door ze hulpmiddelen zoals eetstokjes of een tang te geven waarmee ze hun wijsvinger en duim in een knijpbeweging moeten gebruiken; dit versterkt de handspieren die ze gebruiken om te schrijven. Stimuleer ook het spelen met klein speelgoed zoals blokjes of kralen die de handen op verschillende manieren activeren. Naarmate de fijne motoriek verbetert, wordt het gemakkelijker om schrijfgerei vast te houden en langdurig te schrijven.

Schrijfhulpmiddelen

Van apps tot werkboeken, talloze hulpmiddelen en bronnen prijzen hun vermogen om kinderen te helpen leren schrijven. Wees voorzichtig. Typen op een tablet of computer is geen vervanging voor leren schrijven met de hand. Meerdere studies hebben aangetoond dat schrijven – niet typen – de cognitieve ontwikkeling en leesvaardigheid beter bevordert.



Vermijd activiteiten zoals werkboeken waarbij steeds dezelfde letters moeten worden geschreven, omdat dit de creativiteit en het experimenteren belemmert. Deze activiteiten kunnen ervoor zorgen dat kinderen bang zijn om fouten te maken, wat kan leiden tot angst, frustratie en verlies van interesse. De beste hulpmiddelen zijn vaak de eenvoudigste: een klein schrijfgerei (niet groot of onhandig; kinderen hebben kleine handen en hebben een passend formaat schrijfgerei nodig) en een blanco vel papier.



Onthoud dat kinderen zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Moedig ze aan en focus op inspanning, niet op perfectie.