De belangrijkste sport & wellness trends van 2023

Laatst geüpdatet op december 20, 2022 by Redactie

Welke ontwikkelingen en trends ziet David Lloyd Clubs voor 2023 op het gebied van sport en wellness. Een belangrijke trend die blijft doorzetten is dat men steeds meer tijd vrijmaakt voor wellness om een evenwichtige en duurzame levensstijl te creëren, dit zorgt op langere termijn namelijk voor een betere gezondheid en gevoel van welzijn. Van kristal-helende stoombaden en biofilie-oefeningen tot op herstel gerichte geluidstherapiesessies: Europa’s grootste gezondheids- en fitnessgroep onthult welke wellness-activiteiten we in 2023 meer kunnen verwachten.

Lees ook: Dingen die je na elke workout zou moeten doen

De trends op een rijtje:

1. Krachttraining voor vrouwen

Steeds meer vrouwen omarmen krachttraining in plaats van alleen cardio vanwege de voordelen voor lichaam en geest. Dit is niet gek aangezien krachttraining veel voordelen met zich meebrengt, zoals;



– Een verbetering van stofwisseling

– Een verbetering van de botdichtheid

– Een versterking van de gewrichten

– Zelfvertrouwen krijgt een boost

– Gevoel van empowerment wordt versterkt

– Risico op hart- en vaatziekten wordt verminderd

– Risico op diabetes wordt verminderd

– Het aantal verbrande calorieën in ‘rust’ wordt verhoogd



Wie nog niet eerder aan krachttraining heeft gedaan, kan de hulp van een personal trainer overwegen. Deze zal je de juiste houding voor specifieke oefeningen aanleren en een trainingsprogramma op maat opstellen.

2. Focus op flexibiliteit

Het doen van trainingen die flexibiliteit en mobiliteit verbeteren stijgen in populariteit. Een groter bewegingsbereik is namelijk de sleutel tot meer functionaliteit in het dagelijks leven. Flexibiliteitstraining kan bestaan uit een reeks oefeningen zoals lunges en stretchoefeningen, maar ook uit low impact-lessen zoals yoga en pilates.De voordelen van dit soort training verhogen niet alleen de flexibiliteit, maar vermindert ook het risico op blessures en zorgt ervoor dat de spieren zo effectief mogelijk werken.David Lloyd Clubs biedt een reeks lessen aan die de flexibiliteit bevorderen, zoals Pilates, Yoga en de kenmerkende les SPIRIT. Met elementen van yoga, pilates en meditatie is SPIRIT een holistische les die leden in staat stelt hun evenwicht, billen, core en stretch te verbeteren.

3. Biophilia-oefeningen

Sinds de pandemie hebben veel mensen een (nieuwe) liefde gevonden, het buiten in de natuur zijn en dit lijkt niet snel af te nemen. Biophilia-oefeningen, waarbij het zowel fysiek als emotioneel verbinden met de natuur centraal staat, stijgen al sinds 2022 in populariteit. Blootstelling aan de natuurlijke wereld biedt een scala aan gezondheids- en welzijnsvoordelen, waaronder een verbeterde stemming, verbeterde productiviteit, en verbeterd creatief denken. Bovendien worden stressniveaus verlaagd in de buitenlucht.

4. Herstel en heling

Nederlanders begrijpen steeds beter dat rustdagen net zo belangrijk zijn als trainingsdagen. Door prioriteit te geven aan herstel na de training kunnen spieren zich gemakkelijker versterken en herstellen. Boven aan het lijstje van veel wellness-zoekers zijn de warme en koude behandelingen. Hierbij dompelen mensen die getraind hebben zich na het sporten onder in koud of warm water om het spierherstel te bevorderen. Een koude behandeling vermindert ontstekingen door de bloedstroom te verminderen, terwijl een warme behandeling de bloedstroom bevordert en de spieren helpt ontspannen. Het is bewezen dat bij blootstelling aan koud water het zenuwstelsel van het lichaam wordt geactiveerd en de afgifte van noradrenaline in de hersenen stimuleert, wat het lichaam helpt stress te reguleren.

Lees ook: 4 workout trends om te proberen

5. Geluidstherapie

Nu meer dan ooit zijn mensen op zoek naar manieren om te ontspannen en zich los te maken van het dagelijks leven. Terwijl mindfulness populair blijft, is er ook een verschuiving naar geluidstherapie. Geluidstherapie is een krachtig en effectief middel om je stemming te verbeteren. Het is bekend dat geluiden met een lage frequentie de hersenen ontspannen, terwijl hogere frequenties scherpte en focus bevorderen.