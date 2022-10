De belangrijkste tips om je huis juist in te richten

Laatst geüpdatet op oktober 26, 2022 by Redactie

Het inrichten van je huis is een zeer belangrijke opgave. Je woont er immers in en moet elke dag tegen de inrichting aankijken. Zorg er daarom voor dat een woning is ingericht op een manier dat jij het mooi vindt. Bovendien moet je het een tijdje mooi blijven vinden. Kies dus niet voor alle meubels en kleuren die nu in de mode zijn, maar ga voor een tijdloze inrichting. Dit bespaart je een hoop geld en gedoe in de toekomst.

Doe inspiratie op

Allereerst is het belangrijk dat je inspiratie opdoet. Je moet weten wat er allemaal mogelijk is voordat je een plan voor je eigen huis kan maken. Bezoek dus verschillende winkels die meubels verkopen. Hier zie je wat er bestaat aan meubels en inrichtingsmogelijkheden. Ook online is er veel inspiratie op te doen. Kijk op online webshops, maar bezoek ook zeker websites als Pinterest. Anderen posten hier hun meubels op, zoals eetkamersets, zodat jij hier weer inspiratie uit kan halen. Je krijgt zo een uitgebreid beeld van alle mogelijke inrichtingen die wel of niet bij jou passen.

Bedenk wat je wil

Weet je een beetje wat er allemaal mogelijk is qua inrichting, dan is het tijd om een plan te maken voor jouw huis. Maak bijvoorbeeld een moodboard, waarbij je allemaal foto’s verzameld van inrichtingen en meubels die jou aanspreken. Vaak ontstaat er op deze manier een overzicht en zie je een rode draad in de plaatjes die jij hebt uitgekozen. Het is dan gemakkelijk om een specifieker plan te maken voor jouw inrichting. Bovendien is het belangrijk dat je een kleurenschema maakt. Je wil niet willekeurige meubels en kleuren bij elkaar zoeken. Als je wil dat alles een mooi en verzorgd geheel wordt, moet je zeker letten op de kleuren.

Pas de inrichting aan op de ruimte

Let altijd op de ruimte wanneer je daadwerkelijk gaat inrichten. Hierbij is de grootte van de kamer belangrijk, maar ook het aantal ramen en de lichtinval. Is een kamer vrij donker, dan is het minder verstandig om ook donkere meubels neer te zetten. Hier wordt een kamer al snel duister en somber van. Valt er veel natuurlijk licht in de kamer, dan kunnen donkere meubels, zoals een zwarte eettafel, juist heel stijlvol zijn. Bovendien wil je in een kleine kamer liever geen grote meubels plaatsen. Bedenk dus altijd goed hoe de ruimte in elkaar zit die jij wil gaan inrichten en kies op basis daarvan de juiste meubels en kleuren.