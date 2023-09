De best bewaarde geheimen van Kroatië

Laatst geüpdatet op september 21, 2023 by Redactie

Van de Kroatische eilanden Hvar en Krk heb je ongetwijfeld weleens gehoord. Maar zeggen Lastovo en Susak je ook iets? Vast niet! In het helderblauwe water voor de kust van Kroatië liggen wel 1.200 eilanden, elk met een eigen charme. Je vindt er woeste kliffen, idyllische baaitjes en gezellige vissersdorpen. Stap aan boord en ontdek deze best bewaarde geheimen van Kroatië.

Lees ook: Top 5: Stranden in Kroatië

Lastovo

Lastovo is het meest afgelegen bewoonde eiland in Kroatië. De Lastovo archipel bestaat uit 46 eilandjes, die samen het Natuurpark Lastovo vormen. De prachtige natuur met woeste kliffen viel al in de smaak bij de Romeinen, die het een keizerlijk eiland noemden. De Griekse god Zeus beschouwde het als een van de mooiste plekken ter wereld. Do we need to say more?

Silba

Het eiland van de liefde, het eiland van de voetgangers, de poorten van Dalmatië… Het autovrije Silba, dat in de archipel van Zadar ligt, heeft vele bijnamen. Op dit kleine eiland van 15 vierkante kilometer vind je één gezellig plaatsje – ook Silba genaamd – mooie stranden, bossen en vele wandelpaden.

Dugi Otok

Dit eiland voor de kust van Zadar heeft zijn naam te danken aan zijn vorm: Dugi Otok betekent ‘lang eiland’. Niet zo gek als je bedenkt dat het eiland 45 kilometer lang en slechts enkele kilometers breed is. Het is een eiland met contrasten: in het noorden vind je vredige baaien die over de open zee uitkijken, in het zuiden slaan de golven ruig tegen de kliffen van het Natuurpark Telaščica. Op het noordelijkste puntje staat de indrukwekkende vuurtoren Punta Bianca, de hoogste van heel Kroatië.

Susak

Susak is een piepklein, autovrij zandeiland in de Kvarner-baai. Hier vind je prachtige zandstranden waar je helemaal tot rust komt. Er wonen maar zo’n 200 mensen, die een dialect spreken dat zo speciaal is dat Kroaten het niet verstaan. Ook de traditionele, kleurrijke klederdracht wordt nog altijd in ere gehouden.

Bisevo

Het eilandje Bisevo mag misschien klein zijn, de schoonheid is groots. In de zee ligt een magische blauwe grot verborgen. Hier bewonder je een prachtig natuurlijk schouwspel: door de bijzondere lichtinval kleurt het water in de grot felblauw met tinten van roze, paars en zilver.

Solta

Op Solta kun je prachtig wandelen en fietsen, met prachtig uitzicht over de helderblauwe zee en dwars door de eeuwenoude wijn- en olijfgaarden heen. Stop voor een afkoelende duik in een van de verborgen baaitjes en breng een bezoek aan de gezellige dorpjes. Hier proef je in een van de vele restaurants de verrukkelijke olijfolie, honing en rode wijn waar het eiland beroemd om is.

Zlarin

Het autovrije Zlarin is een bosrijk eiland met veel paden, ideaal als je van mountainbiken en hiken houdt. Het enige dorp op het eiland is een charmant Dalmatisch stadje met oude stenen huizen en smalle straatjes. Zlarin staat ook wel bekend als het koraaleiland: vanaf de 15e eeuw maakten de inwoners van dit eiland de mooiste juwelen van koralen. Een bezoek aan het koraalmuseum is dan ook een echte aanrader.

Lees ook: Herfstige citytrip naar Kroatië

Mljet

Mljet is misschien wel het allergroenste eiland van heel Kroatië: maar liefst 90% van het eiland is bedekt met bossen. Een groot deel van het eiland is een nationaal park. In dit park vind je twee bijzondere zoutwatermeren, Veliko Jezero en Malo Jezero. Deze meren zijn wel 10.000 jaar oud en hebben een schitterende turquoise kleur.