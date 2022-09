De beste beschermende telefoonhoesjes van BURGA

Nu mobiele telefoons voortdurend veranderen en krachtiger worden en niet langer alleen een toestel zijn om mee te bellen en sms’en, maar eerder een alles-in-één-apparaat zijn, is ook de tijd dat we het toestel in onze handen houden drastisch toegenomen. Maar met al die nieuwe verbeteringen is er ook meer bescherming nodig, want die oude toestellen zouden een val op zich nog kunnen overleven, maar deze nieuwe toestellen met schermen die het grootste deel van het toestel beslaan, kunnen makkelijk breken en barsten wanneer je ze laat vallen. Daarom is een beschermhoesje een must als je extra reparatiekosten wilt vermijden.



Bij het kiezen van een beschermhoesje moet je echter geen compromis sluiten en er eentje nemen dat die geweldige look van je toestel opoffert door het te veranderen in een onherkenbare klodder plastic. Er is veel werk gekropen in het ontwerpen van je toestel om al die leuke details uit te werken, dus het kiezen van een saai fliphoesje, is bijna alsof je’m zou verpakken in bubbeltjesplastic. Het houdt je telefoon dan wel veilig, maar het mooie is dan ‘poef’ – weg. En dit is waar de sterke én modieuze hoesjes van Burga tot hun recht komen, dus laten we even kijken naar die leuk uitziende beschermhoesjes!

Dus waarom Burga?

Je vraagt je misschien af waarom we zo enthousiast zijn over dit merk; nou, dit is waarom! Burga tough hoesjes zijn ontworpen met een dual-layer bescherming, bestaande uit de binnenste siliconen laag die je toestel rondomrond bedekt en zorgt voor die broodnodige schokbestendige eigenschappen. Tegelijkertijd houdt de verhoogde rand rond het scherm en de camera deze veilig en in topconditie, terwijl het buitenste harde plastic omhulsel is bedekt met een mooi ontwerp van hoge kwaliteit dat nooit vervaagt.



Burga heeft de perfecte combinatie van bescherming en stijl gecreëerd, wat moeilijk te vinden is op de markt voor telefoonhoesjes. De hoesjes zijn niet alleen niet lomp, maar ze passen op het toestel als gegoten en voegen slechts een paar millimeter toe. Je hoeft dus niet met een baksteen rond te lopen om je toestel te beschermen.

De hoesjes van Burga zijn gemaakt met een hoogglans afwerking. Daarom zien ze er altijd geweldig uit op foto’s of wanneer ze die mooie zonnestralen opvangen, maar er is meer aan de hand. We gebruiken het woord ‘meer’ letterlijk, want ze hebben meer dan 120 ontwerpen, en nee, sommige zijn niet uit voorraad. Als hoesjes voor jouw toestel op voorraad zijn, zijn alle designs ook op voorraad, dus je zal nooit geconfronteerd worden met het grote verdriet dat je meest geliefde design weg is en je achterblijft met een shoppingmand waar net dat laatste hoesje plots weg is. En met meer dan 120 ontwerpen, zal je gemakkelijk de designs vinden die passen bij jouw stijl, die van je vrienden, je moeder of je vader, dus je hoeft niet meer het hele internet af te speuren wanneer je gewoon alles wat je nodig hebt op één plek hebt!



Het volgende waardoor we van ze houden is de mogelijkheid om de hoesjes aan te passen! Kies een ontwerp uit de custom-sectie en voeg je naam, datum, geluksgetal of wat je maar wilt toe en je hebt een prachtig hoesje dat helemaal van jou is!

Het past allemaal bij elkaar!

Zoals we al zeiden, zul je gemakkelijk een hoesje voor je telefoon vinden dat je superleuk vindt, maar er is nog iets fantastisch: ze hebben ook andere bijpassende accessoires! Heb je een leuk telefoonhoesje gevonden? Koop een bijpassend hoesje voor je MacBook, iPad of AirPods! Ze hebben het allemaal en wie houdt er nu niet van alle accessoires die matchen? Dus voor ons is het gewoon weer een grote plus op het rapport van Burga en ze hebben ook nog eens 12 maanden garantie op hun telefoonhoesjes, dus het wordt alleen maar beter en beter!

Kom bij de Burga Familie!

Meer dan een miljoen mensen hebben al het plezier ervaren van de beschermende hoesjes van hoge kwaliteit die er ook nog eens goed uitzien! Geen compromissen meer, geen vormeloze telefoons en geen beschadigde schermen. Je kunt genieten van een wereld waarin telefoons veilig zijn én mooi zijn! Alle kwaliteitsproducten en de klantvriendelijke omgeving wachten op je, want hun klantenservice staat altijd voor jou klaar!