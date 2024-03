De beste #BookTok trends voor Boekenweek

Laatst geüpdatet op maart 13, 2024 by Redactie

16 maart is het zo ver, dan gaat de 89ste boekenweek van start. Waar jongeren jaren lang minder lazen en boeken een wat duf imago hadden, heeft #BookTok – gezorgd voor een ware reading renaissance. In Nederland zijn er dan ook 68,4K TikTok-video’s gemaakt rondom de Nederlandse versie: BoekTok. Dit jaar werkt boekenweek samen met TikTok waar boeken en lezen volop wordt gepromoot. De hashtag #boekenweek op TikTok biedt gebruikers zelfs de kans om boekpakketten te winnen. TikTok-creators zoals @MoreofNaaz en @Jetweedevader zullen optreden als verslaggevers en de TikTok Academy verzorgt voorafgaand aan de Boekenweek een workshop voor boekhandelaren en uitgeverijen om TikTok optimaal te benutten. In het licht van boekenweek, delen we vanuit TikTok Nederland de leading #booktok trends en boeken tips op het platform. Read your heart out!

Japanese romans een nieuwe hit

Je hoort het goed, Japanse fictie is booming, en beleeft een opvallende opmars op TikTok. Binnen de community worden favoriete Japanse boeken, genres en auteurs gretig aanbevolen en besproken, waarbij er enthousiast gezocht wordt naar Engelse vertalingen van de Japanse werken. Waarom TikTok dan zo gefascineerd is met de Japanse roman? Japanse fictie is vol van fantasierijke verhalen, met sinistere en verrassende wendingen, en sterke culturele tradities zoals de kawaii. Dit brengt je al gauw in denkbeeldige en dromerige sferen. Meest populair is de auteur Murakami, vergeet hem niet op je lijst te zetten.

Liefdesadvies met retro tintje

Het zelfontwikkeling genre krijgt een retro tintje op TikTok. De boektok community omarmt ‘millennium’ zelfontwikkeling boeken van rond het jaar 2000. Het gaat hier met name om boeken die advies geven op het gebied van liefde en daten, en nu op TikTok onder een nieuwe generatie een ware opleving beleven. Ook al zijn de gender normen en rolverdelingen in deze boeken traditioneler, en bestonden er toen nog geen sociale media en dating apps, toch blijken de klassieke adviezen TikTokkers een heleboel sturing te bieden in het hectische dating leven van 2024, en in hun moderne zoektocht naar de liefde. Voorbeelden van populaire exemplaren zijn Why men love bitches (2002) en Calling in the one (2004). Vol met iconische relatie wijsheden over de liefde en mannen, die sinds jaar en dag nog steeds gelden.💘

Bookshelf Wealth

Boeken zijn op TikTok niet alleen inhoudelijk populair, maar ook voor het visuele aspect. Bookshelf Wealth’ is een van TikTok’s leading design trends voor 2024. Het gaat bij deze ontwerpstijl om het zorgvuldig cureren boeken in je interieur, wat wijst op een boeiend en goed beleefd leven. Bedacht door Creator Kailee Blalock, draait het hierbij niet alleen om het tonen van boeken ter decoratie, maar ook om het samenstellen van een betekenisvolle collectie, die jouw eigen persoonlijkheid weerspiegelt. Op TikTok vindt je allerlei #bookstacking manieren om je met het decor uit te leven, van zwevende planken tot een heuse bibliotheek, en het mixen van kleuren, texturen en patronen.

De ‘boekenclub’ is de nieuwe ‘club’

Vergeet de club, op TikTok is het organiseren van een boekenclub avond nu de next best thing. Creators delen volop inspiratie voor een boekenclub avond: met vrienden en familie bespreken zij samen een boek wat iedereen gelezen heeft. Dit onder het genot van bijvoorbeeld speciale cocktails of cupcakes en sfeervolle kaarsen. Soms wordt er een uniek tintje aan zo’n avond gegeven door er een thema aan te hangen. Hierbij verkleedt iedereen zich bijvoorbeeld als personages uit het boek of wordt de avond ingericht rond het tijdperk of de setting van het verhaal.

Book Unhaul

Op TikTok zijn boeken niet alleen populair om aan te schaffen, maar ook om weg te doen. Bij de ‘Book Unhaul’ trend filmen creators dat ze afscheid nemen van een deel van hun boekencollectie, en laten ze zien welke ze weg doen. Sommige Creators doen boeken weg om ruimte te maken voor nieuwe boeken, of voor het minimaliseren of reorganiseren van hun boekenkast. Wat je er vervolgens mee doet? Denk aan het verkopen van boeken, maar ook aan het doneren aan bibliotheken of liefdadigheidsinstellingen, en het weggeven van exemplaren aan familie of vrienden.

De #BookTok Bestsellerlijst van TikTok

De meest besproken boeken van dit moment op TikTok zijn:



📕 Ijsbreker – Hannah Grace

📗 Heartstopper – Alice Oseman

📘 It ends with us – Colleen Hover

📙 Shatter me – Tahereh Mafi

📕 Omringd door idioten – Thomas Erikson

Meest populaire boeken hashtags

Dit zijn de meest populaire hashtags op TikTok NL in de afgelopen 30 dagen:



#BookTok – 29,9M

#Bookstagram – 936.4K

#BookHaul – 685.6K

#Readingwrapup – 66.4K

#Fantasybookrecs – 52.7K